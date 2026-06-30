Los campamentos de verano tendrán un delegado de protección a la infancia y más monitores por menores

Las actividades de ocio educativo de tiempo libre como los campamentos de verano tendrán que tener obligatoriamente un delegado de protección a la infancia y se ampliarán las ratios de monitores por número de menores que acudan a estos espacios, según el nuevo decreto que ha aprobado este martes el Gobierno Vasco y que sustituye al anterior que data de 1985.

El decreto complementa y desarrolla la reforma de la Ley de Juventud impulsada por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre, tras el estallido caso Bernedo. Varias familias denunciaron en los juzgados presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en el campamento gestionado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con este decreto se refuerzan las garantías para poder velar por el bienestar de los niños y las niñas que participan en estas actividades y ha destacado que ha sido elaborado en coordinación con las diputaciones, los ayuntamientos y con las aportaciones de asociaciones de tiempo libre.

Este decreto regula todas las actividades de ocio que tengan una duración igual o superior a cuatro días consecutivos o si hay pernocta que sea igual o superior a tres noches.