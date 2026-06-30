Los campamentos de verano tendrán un delegado de protección a la infancia y más monitores por menores
El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre en el que establece más requisitos a los campamentos de verano.
Las actividades de ocio educativo de tiempo libre como los campamentos de verano tendrán que tener obligatoriamente un delegado de protección a la infancia y se ampliarán las ratios de monitores por número de menores que acudan a estos espacios, según el nuevo decreto que ha aprobado este martes el Gobierno Vasco y que sustituye al anterior que data de 1985.
El decreto complementa y desarrolla la reforma de la Ley de Juventud impulsada por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre, tras el estallido caso Bernedo. Varias familias denunciaron en los juzgados presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en el campamento gestionado por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con este decreto se refuerzan las garantías para poder velar por el bienestar de los niños y las niñas que participan en estas actividades y ha destacado que ha sido elaborado en coordinación con las diputaciones, los ayuntamientos y con las aportaciones de asociaciones de tiempo libre.
Este decreto regula todas las actividades de ocio que tengan una duración igual o superior a cuatro días consecutivos o si hay pernocta que sea igual o superior a tres noches.
Delegado de protección a la infancia
Las entidades nombrarán a una persona delegada de protección a la infancia y a la adolescencia.
Esta persona comprobará que el personal presenta el certificado negativo de delitos sexuales y los menores, sus familias y el personal podrán acudir a él si necesitan ayuda. Explicará los protocolos de prevención y protección frente a la violencia y se asegurará de que todos los conocen y saben cómo utilizarlos.
Declaración responsable
El inicio de actividad requerirá la previa presentación de una declaración responsable por la entidad organizadora que deberá proporcionar los datos identificativos y de contacto de la persona representante y de la responsable y aportar la documentación que acredite los títulos del personal y el certificado de póliza de seguro de responsabilidad civil.
Bajada de ratios
Siempre habrá una persona responsable que tendrá el título de director y si hay más de 100 participantes, será obligatoria la presencia, además, de otra persona directora.
También habrá al menos dos monitores (en el anterior decreto valía con uno para grupos de menos de 10 niños) y cuando participen 21 o más menores se incorporará al equipo, como mínimo, una persona monitora más por cada diez participantes.
Esas ratios se exigirán a los tres meses de su entrada en vigor del decreto. Hasta entonces se aplicarán los que están vigentes.
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