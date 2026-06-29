El juez levanta provisionalmente la prohibición de organizar el campamento de verano de Bernedo

Un juez ha suspendido de forma cautelar la prohibición que impedía a la asociación Sarrea Euskal Udalekua organizar el campamento de Bernedo. Los organizadores de Euskal Udalekuak han informado de la decisión mediante un comunicado, en el que subrayan que "a día de hoy, Sarrea está legalmente habilitada para organizar cualquier actividad de ocio y llevar adelante los campamentos".

No obstante, según han indicado desde Sarrea, este año no habrá campamentos en Bernedo (Álava). Los organizadores han decidido mantener las alternativas que pusieron en marcha cuando entró en vigor la prohibición.

La sanción administrativa impuesta a la asociación Sarrea Euskal Udalekua adquirió firmeza el pasado 4 de junio. Entonces, la diputada foral de Cultura de Álava, Ana del Val, anunció que la Diputación Foral prohibía a Sarrea organizar los campamentos de Bernedo, así como a la asociación cultural Dorrekoa —integrada en la red de Euskal Udalekuak—, al considerar que ambas habían intentado cometer un "fraude de ley".

Entre las sanciones impuestas a Sarrea figuran una multa de 9.000 euros y una inhabilitación de tres años. Según la Diputación Foral, la asociación no presentó durante los dos últimos años la preceptiva notificación de las actividades de campamentos.

El auto

La asociación había interpuesto un recurso contra la Resolución de 4 de junio que imponía las sanciones, solicitando como medida cautelar urgente la suspensión inmediata de la inhabilitación.



El juzgado ha apreciado circunstancias de especial urgencia y ha acordado la concesión de suspensión cautelarmente la ejecución de la sanción de inhabilitación por tres años para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil impuesta por la Diputación, "mientras alcance firmeza la resolución que deba poner fin al procedimiento".



La resolución, contra la que no cabe recurso, acuerda también la continuación de la tramitación de la solicitud de medida cautelar conforme al artículo 135.1 de la LJCA, con audiencia por tres días a la Administración, para resolver sobre mantenimiento, levantamiento o modificación de la medida adoptada.



En su auto, el juzgado señala que, en caso de no resolverse sobre la medida cautelar solicitada, la asociación "no podría dar comienzo a la ejecución de su programación estival de 2026, gran parte de ella seguramente ya comprometida con voluntarios, alquileres de material y de locales, contratos diversos, además de inscripciones y matrículas de familias interesadas".



En este sentido, indica que la futura sentencia "necesariamente será de fecha muy posterior al verano de 2026" y una medida cautelar ordinaria "tampoco sería de utilidad, pues no podría ser resuelta antes del mediados o finales de julio, lo que supondría perder la mitad del programa y, por ende, provocar la inviabilidad de la otra mitad".



Según recoge el auto, "la eventual anulación de la sanción económica podría repararse económicamente, pero no la sanción de inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre durante tres años, pues ese tiempo se traduce en un conjunto de ocasiones perdidas inevitablemente para dar continuidad al proyecto".



El juzgado entiende que "ni para la Administración ni para terceros se derivan perjuicios de la suspensión cautelar" y el interés público se ve salvaguardado porque "no impedirá que la Administración pueda desarrollar su potestad fiscalizadora y recabar de la asociación los seguros, protocolos y planes de actuación que corroboren la regularidad de su actividad programada de verano".

Los motivos de la investigación

Este procedimiento sancionador se activó de forma paralela a la investigación judicial abierta tras recibirse 21 denuncias por actos contra la libertad sexual contra menores en este espacio.



Estas denuncias están relacionadas con conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual, en unos campamentos en los que algunos de sus participantes han relatado que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que también se aseaban desnudos los monitores.