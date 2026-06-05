La Diputación alavesa sanciona a la asociación Sarrea y deniega el permiso a la asociación Dorrekoa que pretendía organizar en su lugar el Udaleku de Bernedo

La Diputación de Álava ha prohibido la celebración de los campamentos de Bernedo y ha sancionado a la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, con una multa de 9000 euros y con la imposibilidad de organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo.



La diputada de Cultura y Deporte, y responsable del área de Juventud, Ana del Val, ha comparecido este viernes ante las Juntas Generales de Álava para dar cuenta de la "sanción firme" del proceso administrativo llevado a cabo por la institución foral.



Una vez finalizado el expediente, el Instituto Foral de la Juventud ha presentado escrito de personación ante el Juzgado de Instrucción número 3, donde se siguen diligencias previas de este caso, por denuncias relacionadas con conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual, en unos campamentos en los que algunos de sus participantes han relatado que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que también se aseaban los monitores.

La diputada foral ha garantizado que no permitirá la realización de los campamentos este verano ante la petición de otra asociación "instrumental". En este sentido, ha explicado que Dorrekoa Kultur Elkartea ha solicitado la realización de los udalekus, pero que "los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada".

Según sus palabras, Dorrekoa y Sarrea comparten la misma red de comunicación y organización, así como la misma sede. Ambas asociaciones formarían parte, en definitiva, de la red Euskal Udalekuak y, por tanto, de la misma organización.

Por ello y al alegar que Dorrekoa "estaría actuando como una entidad instrumental, con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación", el Instituto Foral de Juventud ha resuelto "declarar la ineficacia de la comunicación previa de actividad presentada", al apreciar un "supuesto fraude de ley mediante la utilización de una persona jurídica vinculada a la entidad sancionada, con la finalidad de eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua".



Por ello, ha declarado "la imposibilidad de llevar a cabo la actividad", de acuerdo con el artículo 69.4 de la ley 39/2015 que establece que "cualquier inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en una comunicación impide su realización desde el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia".

Al respecto, ha advertido a la entidad Dorrekoa de que la realización de actividades juveniles "sin una comunicación válida o en contra de las resoluciones administrativas" podrá dar lugar a las responsabilidades sancionadoras correspondientes y, en su caso, a la adopción de medidas de "clausura o desalojo" por razones de seguridad jurídica y protección.