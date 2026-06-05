La Diputación alavesa sanciona a la asociación Sarrea y deniega el permiso a la asociación Dorrekoa que pretendía organizar en su lugar el Udaleku de Bernedo
Impone una multa de 9000 euros a la asociación Sarrea, así como la imposibilidad de solicitar subvenciones públicas durante 3 años y la inhabilitación para organizar o realizar actividades de ocio con menores durante 3 años. Rechaza la solicitud de autorización a la asociación Dorrekoa, que pretendía organizar un campamento de verano en sustitución de Sarra, acusándola de funcionar como entidad instrumental para evitar la inhabilitación de Sarra, lo que sería fraude de ley.
La Diputación de Álava ha prohibido la celebración de los campamentos de Bernedo y ha sancionado a la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, con una multa de 9000 euros y con la imposibilidad de organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo.
La diputada de Cultura y Deporte, y responsable del área de Juventud, Ana del Val, ha comparecido este viernes ante las Juntas Generales de Álava para dar cuenta de la "sanción firme" del proceso administrativo llevado a cabo por la institución foral.
Una vez finalizado el expediente, el Instituto Foral de la Juventud ha presentado escrito de personación ante el Juzgado de Instrucción número 3, donde se siguen diligencias previas de este caso, por denuncias relacionadas con conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual, en unos campamentos en los que algunos de sus participantes han relatado que chicos y chicas eran obligados a compartir duchas en las que también se aseaban los monitores.
La diputada foral ha garantizado que no permitirá la realización de los campamentos este verano ante la petición de otra asociación "instrumental". En este sentido, ha explicado que Dorrekoa Kultur Elkartea ha solicitado la realización de los udalekus, pero que "los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada".
Según sus palabras, Dorrekoa y Sarrea comparten la misma red de comunicación y organización, así como la misma sede. Ambas asociaciones formarían parte, en definitiva, de la red Euskal Udalekuak y, por tanto, de la misma organización.
Por ello y al alegar que Dorrekoa "estaría actuando como una entidad instrumental, con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación", el Instituto Foral de Juventud ha resuelto "declarar la ineficacia de la comunicación previa de actividad presentada", al apreciar un "supuesto fraude de ley mediante la utilización de una persona jurídica vinculada a la entidad sancionada, con la finalidad de eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua".
Por ello, ha declarado "la imposibilidad de llevar a cabo la actividad", de acuerdo con el artículo 69.4 de la ley 39/2015 que establece que "cualquier inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en una comunicación impide su realización desde el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia".
Al respecto, ha advertido a la entidad Dorrekoa de que la realización de actividades juveniles "sin una comunicación válida o en contra de las resoluciones administrativas" podrá dar lugar a las responsabilidades sancionadoras correspondientes y, en su caso, a la adopción de medidas de "clausura o desalojo" por razones de seguridad jurídica y protección.
El contrato prohíbe el subarrendamiento
Según ha desarrollado la diputada foral, Dorrekoa no tiene "título jurídico habilitante" y Sarrea Euskal Udalekuak ostenta una "exclusividad del derecho de uso" de la instalación propiedad de la Junta Administrativa de Bernedo, a través de un contrato de alquiler (en vigor hasta 2030) que tiene "expresamente prohibido el subarriendo", por lo que Dorrekoa no puede adquirir ni regularizar un derecho de uso que no puede serle otorgado conforme a dicho contrato.
En este sentido y "ante las injusticias jurídicas que pudieran sobrevenir posteriormente y con el fin de darle una solución, el Instituto Foral de la Juventud le ha ofrecido a la Junta Administrativa apoyo jurídico para anular el contrato", ha explicado del Val.
Asimismo, le ha propuesto iniciar un proceso de cesión del local al Instituto Foral de la Juventud, a partir de septiembre, con el objeto de desarrollar en ese espacio actividad propia del IFJ.
"Defensa del interés superior del menor"
La diputada foral ha dejado claro que su departamento "asume íntegramente" la resolución administrativa y ha advertido de que "nada tiene que ver con opiniones políticas".
Del Val ha apuntado también que su departamento está en contacto con la Ertzaintza para "evitar cualquier conflicto" que pueda producirse a partir del 1 de julio tras la prohibición. "Queremos terminar con este mal sueño ante el que hemos actuado con diligencia y transparencia en defensa del interés superior del menor", ha zanjado.
De cara a este verano ha explicado que se está aplicando a todos los campamentos organizados por entidades privadas en el territorio, alrededor de 40, el desarrollo normativo aprobado tras conocerse este caso. Además, ha recordado que se está últimando un canal en el que se publiquen todos las colonias autorizadas para que las familias puedan consultarlo.
En este sentido, ha recordado a las familias la importancia de "verificar" si los campamentos están autorizados y en caso de percibir irregularidades comunicarlas. Asimismo, ha trasladado su apoyo y su respeto a las familias afectadas.
Te puede interesar
Una persona detenida y otras dos investigadas por robar joyas a personas mayores en Gipuzkoa y venderlas por más de 11.000 euros
La mujer trabajaba como cuidadora en domicilios y residencias de mayores, donde presuntamente sustraía las joyas. La Ertzaintza ha recuperado numerosas piezas durante un registro realizado en Azpeitia.
Los mejores momentos de "Bizi Natura": jueves, 4 de junio de 2026
Las cámaras instaladas en la biosfera de Urdaibai nos han dejado, una vez más, imágenes espectaculares. En esta ocasión podemos ver a pequeños zorros jugando bajo la atenta mirada de las ovejas. También se puede seguir el día a día de varias aves: una garceta con polluelos en el nido, un morito, una corneja, aves rapaces y varios pica pinos
Será noticia: Campamento de verano de Bernedo, funeral por los policías forales fallecidos y performance de Tilda Swinton en el Guggenheim
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Solucionadas las retenciones de Lasarte y continúan en Abanto-Zierbena
El inicio del viernes ha sido complicado en varios puntos de la red viaria vasca, si bien, se han ido soluciando poco a poco. Continúan las afecciones en la A-8 a la altura de Abanto-Zierbena, en sentido Cantabria. Allí, siguen cortados los carriles derecho y central por un accidente ocurrido ayer, una situación que provoca al menos dos kilómetros de retenciones.
Último adiós a los cinco policías forales fallecidos en el accidente de tráfico en Elgoibar, esta tarde en Pamplona
El funeral por los cinco agentes fallecidos se celebrará a las 19:00 horas en la Catedral de Pamplona.
Quedan en libertad los 28 detenidos en Pamplona por los incidentes ocurridos tras una convocatoria de Vito Quiles
16 de ellos han sido acusados de un delito de desórdenes públicos. A los 12 restantes se les acusa, además, de atentado contra agentes de la autoridad.
Las solicitudes de eutanasia en Euskadi aumentan un 61%, y el tiempo medio del procedimiento se reduce a 39,4 días
Según el informe anual publicado este jueves, en 2025 se autorizaron 107 solicitudes, se realizaron 78 prestaciones y 31 personas fallecieron durante el proceso.
Israel y el Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado al cese de ataques de Hizbulá, que tacha de "humillante" el diálogo y afronta nuevas ofensivas
Los contactos que mantienen desde el 14 de abril han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulah, que se opone a las negociaciones.
Detenido en San Sebastián el presunto autor de una agresión sexual en el barrio de Egia
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha convocado una concentración de condena mañana, viernes, a las 11:45 horas en los jardines de Alderdi Eder.