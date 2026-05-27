Ultimada la reforma para reforzar la protección de menores en las colonias de verano

El Parlamento Vasco ha aprobado este martes el dictamen de la reforma de la Ley de Juventud. Se trata de una modificación legislativa impulsada por el PNV y el PSE-EE y tiene como objetivo reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre.

Esta reforma, impulsada a raíz del caso Bernedo, queda así pendiente de su debate y votación definitiva en pleno, previsiblemente en la primera quincena de junio.

El dictamen ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE-EE, sin cambios respecto al texto aprobado la semana pasada en ponencia, en la sesión de este miércoles de la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. EH Bildu ha votado a favor de la exposición de motivos y de los artículos no enmendados, y se ha abstenido en aquellos a los que ha presentado enmiendas y en los pactados entre los grupos que integran el Gobierno Vasco y el PP. Los 'populares' han apoyado los artículos en los que se han incorporado sus aportaciones y han votado en contra del resto.

Esta modificación legal, por una parte, eleva las sanciones máximas para las infracciones más graves hasta los 600 000 euros. En el caso de las infracciones graves, se consideran como tales los casos en los que en actividades de tiempo libre infantil y juvenil se permita la participación de personas menores de edad no emancipadas que no estén acompañadas de alguna persona que tenga su patria potestad o tutela sin contar con la autorización expresa y escrita de la persona que tenga dicha patria potestad o tutela.

Por otra parte, establece que la entidad responsable de la actividad en la que participen personas menores de edad deberá realizar previamente a su inicio una declaración responsable, que consiste en un documento oficial en el que se manifiesta, bajo la asunción de la propia responsabilidad, que se cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa para realizar una actividad.