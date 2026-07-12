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El incendio forestal de Almería queda estabilizado, y se autoriza el regreso de 1.000 desalojados

Se han quemado un total de 7.000 hectáreas, y hay al menos 12 muertos y 18 heridos, algunos e ellos de gravedad.

Un equipo de la UME actúa contra el incendio de Los Gallardos (Almería) en la madrugada del domingo 12 de julio. REMITIDA / HANDOUT por UME Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/7/2026
Bomberos trabajan en tares de extinción en Almería. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Almeriako baso-sutea egonkortuta geratu da, eta 1.000 pertsona etxetik ateratzeko baimena eman da
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo por la mañana que el plan andaluz contra incendios forestales, el Infoca, ha dado por estabilizado el fuego de Los Gallardos (Almería) declarado el pasado jueves y por el que han fallecido al menos doce personas, así como que se autoriza el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.

"Buenas noticias. Tras días muy duros, el Plan Infoca da por estabilizado el #IFLosGallardos", ha escrito el presidente andaluz en su cuenta en la red social 'X', en un mensaje publicado sobre las 11:05 horas.

El presidente ha concretado que "el incendio está perimetrado y acotado", por lo que se "desescala a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas". "El dispositivo seguirá trabajando para su control", ha puntualizado.

El incendio ha dejado 12 víctimas mortales y 18 heridos, de ellos cinco en la UCI.

Fue a última hora de este sábado cuando la Junta de Andalucía autorizaba el "regreso seguro" de más de 600 desalojados a sus residencias y estancias de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos, toda vez que se levantaba el "confinamiento" declarado en Lubrín.

Las "perspectivas favorables" avanzadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central, con una significativa reducción del viento y un aumento de la humedad, apuntaban a la posibilidad de que el incendio pudiera darse por estabilizado o controlado este domingo.

Incendios Andalucia Sociedad

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