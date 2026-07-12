El incendio forestal de Almería queda estabilizado, y se autoriza el regreso de 1.000 desalojados
Se han quemado un total de 7.000 hectáreas, y hay al menos 12 muertos y 18 heridos, algunos e ellos de gravedad.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo por la mañana que el plan andaluz contra incendios forestales, el Infoca, ha dado por estabilizado el fuego de Los Gallardos (Almería) declarado el pasado jueves y por el que han fallecido al menos doce personas, así como que se autoriza el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.
"Buenas noticias. Tras días muy duros, el Plan Infoca da por estabilizado el #IFLosGallardos", ha escrito el presidente andaluz en su cuenta en la red social 'X', en un mensaje publicado sobre las 11:05 horas.
El presidente ha concretado que "el incendio está perimetrado y acotado", por lo que se "desescala a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas". "El dispositivo seguirá trabajando para su control", ha puntualizado.
El incendio ha dejado 12 víctimas mortales y 18 heridos, de ellos cinco en la UCI.
Fue a última hora de este sábado cuando la Junta de Andalucía autorizaba el "regreso seguro" de más de 600 desalojados a sus residencias y estancias de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos, toda vez que se levantaba el "confinamiento" declarado en Lubrín.
Las "perspectivas favorables" avanzadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central, con una significativa reducción del viento y un aumento de la humedad, apuntaban a la posibilidad de que el incendio pudiera darse por estabilizado o controlado este domingo.
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