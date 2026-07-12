Dos detenidos y 52.000 sobres de un fármaco incautados en Usurbil

Una investigación de la Ertzaintza ha destapado un presunto delito de tráfico ilegal de un medicamento en una operación que se ha saldado con dos detenidos y un investigado en Gipuzkoa, donde se han localizado 52.000 sobres de un fármaco cuyo destino era, al parecer, la venta ilegal.



Según ha informado este domingo el Departamento vasco de Seguridad, el investigado es el responsable de una farmacia de Gipuzkoa que en los dos últimos años ha realizado "grandes pedidos" del citado producto.



Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado viernes, cuando agentes de la Policía vasca localizaron junto a unos garajes de Usurbil una furgoneta e identificaron a su conductor, el cual supuestamente había acudido a recoger una carga para su transporte a otra comunidad autónoma.



Los ertzainas comprobaron que en el interior había seis bolsas de gran tamaño, que contenían otras más pequeñas en las que había miles de sobres de un "conocido medicamento", que podrían ascender a 20.000, ha señalado la fuente.



En ese momento, los agentes identificaron al hombre que, presuntamente, había facilitado esa mercancía al conductor de la furgoneta, y que sería quien conseguía el medicamento en Gipuzkoa para supuestamente venderlo y sacarlo fuera del circuito legal.



Los dos varones identificados en Usurbil, de 24 y 54 años, fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.



El mismo viernes, agentes de Investigación y de Protección Ciudadana accedieron con autorización a un trastero en Usurbil, donde localizaron 22 cajas de cartón, que contenían, cada una, 72 cajetillas del medicamento de 20 unidades, en total 31.680 sobres.



La Policía Municipal de Usurbil, por su parte, entregó a la Ertzaintza otra caja con 830 sobres del fármaco con el mismo número de lote, localizados también durante las averiguaciones policiales.



La Ertzaintza ha realizado gestiones de investigación sobre la procedencia del medicamento en colaboración con la Distribuidora Farmacéutica Guipuzcoana.



Estas búsquedas han permitido detectar una farmacia de una localidad de Gipuzkoa que en los dos últimos años ha realizado "grandes pedidos" del mismo medicamento.



"Probablemente, el responsable de este establecimiento, de 41 años, era quien facilitaba el fármaco a la persona que lo almacenaba en Usurbil, por lo que se encuentra en calidad de investigado en las diligencias del atestado policial", ha precisado Seguridad.



Las investigaciones de la Ertzaintza continúan abiertas, mientras que los dos detenidos serán puestos hoy, domingo, a disposición del Juzgado de Guardia de San Sebastián.