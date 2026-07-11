Detenido por un delito de odio tras realizar pintadas en una mezquita de Santutxu
Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bilbao a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de odio tras realizar varias pintadas con mensajes de carácter islamófobo en la fachada de una mezquita y en otros puntos de sus alrededores, en el barrio de Santutxu.
Los hechos se han producido sobre las 09:30 horas, cuando la Ertzaintza ha recibido un aviso alertando de que una persona estaba efectuando pintadas con expresiones de odio dirigidas contra la comunidad musulmana.
Gracias a la descripción facilitada por los testigos, los agentes han localizado poco después a un hombre en las inmediaciones del barrio, que aún portaba varios botes de spray. Tras su identificación, han procedido a su detención.
El arrestado, permanece bajo investigación por un presunto delito de odio. Además, se ha abierto un expediente administrativo por los daños ocasionados tanto en la fachada del templo como en otras paredes exteriores donde también aparecieron las pintadas.
Una vez concluyan las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.
Te puede interesar
Continúan las labores de búsqueda y rescate de las 23 personas sin localizar en el incendio de Almería
Los efectivos antiincendios han aprovechado "al máximo la ventana meteorológica" de las últimas horas y trabajan para frenar el avance del fuego que ha quemado ya 6600 hectáreas.
El quinto encierro, peligrosísimo con los de José Escolar, con un corneado en la cara
Han salido agrupados, pero al final se han ido descolgando, lo que ha provocado momentos peligrosos, pero también espectaculares carreras. El balance inicial es de 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.
Denunciada una agresión sexual a una mujer en sanfermines
El presunto agresor ya ha sido detenido. Se han registrado otras tres denuncias por tocamientos, y uno de los presuntos autores ha ingresado en prisión, ya que tenía antecedentes por hechos similares. El Ayuntamiento de Pamplona ha condenado las agresiones sexistas.
Pamplona, hasta arriba, en el único fin de semana de estos sanfermines
Visitantes de todos los rincones han aprovechado el único fin de semana de estos sanfermines para acercarse a Pamplona. Los hosteleros aseguran que, especialmente desde este viernes, se nota mayor afluencia de gente. Los sanfermines de este año están siendo sofocantes, con casi 40 ºC a diario.
Una concentración en Tarnos denuncia las agresiones sexuales realizadas por un monitor de un centro de ocio
En Tarnos, en Las Landas, un monitor de un centro de ocio ha sido detenido acusado de haber agredido sexualmente a al menos seis niños. Las familias del centro se han concentrado para mostrar su apoyo a las víctimas y denunciar lo sucedido.
Los camiones toman Vitoria-Gasteiz con sus cláxones, en la tradicional bendición de San Cristóbal
La festividad de San Cristóbal ha reunido este sábado a decenas de transportistas de la Agrupación de Transportes de Álava. El acto, donde han protagonizado el tradicional desfile de camiones y la bendición de vehículos, ha puesto el broche final a las celebraciones del barrio.
El Ayuntamiento de Zuia corta el agua por las noches para garantizar el suministro
Las restricciones estarán vigentes entre las 22:00 y las 08:00 horas. Además, se ha prohibido el uso de las duchas de las piscinas municipales.
La alerta por calor baja a aviso amarillo en Euskadi, y se mantiene en el centro de Navarra e Iparralde
Se mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales en Álava. Pese a rebajar el nivel de alerta por temperaturas altas extremas, el fin de semana seguirá siendo caluroso, con máximas de 30 ºC en la costa y 37-38 ºC en el interior. Se prevé que las temperaturas comiencen a bajar el lunes.
Dan por estabilizado el incendio de Ezcaray, tras quemar unas 115 hectáreas
Al parecer, el incendio de la aldea de Ayabarrena se debió a un rayo durante la tormenta del pasado jueves.