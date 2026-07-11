Agentes de la Ertzaintza han detenido en Bilbao a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de odio tras realizar varias pintadas con mensajes de carácter islamófobo en la fachada de una mezquita y en otros puntos de sus alrededores, en el barrio de Santutxu.

Los hechos se han producido sobre las 09:30 horas, cuando la Ertzaintza ha recibido un aviso alertando de que una persona estaba efectuando pintadas con expresiones de odio dirigidas contra la comunidad musulmana.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos, los agentes han localizado poco después a un hombre en las inmediaciones del barrio, que aún portaba varios botes de spray. Tras su identificación, han procedido a su detención.

El arrestado, permanece bajo investigación por un presunto delito de odio. Además, se ha abierto un expediente administrativo por los daños ocasionados tanto en la fachada del templo como en otras paredes exteriores donde también aparecieron las pintadas.

Una vez concluyan las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.