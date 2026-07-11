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Dan por estabilizado el incendio de Ezcaray, tras quemar unas 115 hectáreas

Al parecer, el incendio de la aldea de Ayabarrena se debió a un rayo durante la tormenta del pasado jueves.
EZCARAY, 10/07/2026.- Los datos iniciales parecen indicar que el incendio forestal activo en la aldea de Ayabarrena, en el término municipal riojano de Ezcaray, se debió a un rayo durante la tormenta de ayer, jueves, y que ya ha quemado unas 88,7 hectáreas de matorral y arbolado. EFE/Gobierno de La Rioja CRÉDITO OBLIGATORIO SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO SÓLO USO EDITORIAL
Incendio en Ezcaray. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ezcarayko sutea egonkortzat jo dute, 115 hektarea inguru erre ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

Los servicios de extinción de incendios de La Rioja han dado por estabilizado el incendio de la aldea de Ezcaray de Ayabarrena, que ha quemado 115 hectáreas de matorral y arbolado, a falta de confirmación oficial, según datos del Gobierno riojano.

Los datos iniciales parecen indicar que el incendio de la aldea de Ayabarrena, en el término municipal de Ezcaray, se debió a un rayo durante la tormenta del pasado jueves.

Cinco personas que habitan la aldea fueron confinadas en sus casas y finalmente se les desalojó a Ezcaray.

Además, el Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra ha prohibido el baño en el embalse de este municipio hasta nuevo aviso debido a las labores de captación de agua de los medios aéreos que trabajan en la zona.

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