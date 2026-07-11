Identifican y sancionan al "Joker" por grabar y tocar al toro en el quinto encierro
La Policía Municipal de Pamplona ha identificado y sancionado al conocido en redes sociales como el "Joker", por grabar con su teléfono móvil y tocar a uno de los toros mientras corría durante el quinto encierro de San Fermín. Su actuación infringe la normativa que regula el desarrollo del encierro y pone en riesgo la seguridad de corredores y animales.
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Las condiciones meteorológicas han mejorado y, "por primera vez, vamos a atacar al incendio", ha anunciado el consejero de Emergencias andaluz. No hay novedades sobre las 23 personas ilocalizadas y tampoco se han efectuado nuevos desalojos o confinamientos. Las víctimas mortales se mantienen en 12.
El quinto encierro, peligrosísimo con los de José Escolar, con un corneado en la cara
Han salido agrupados, pero al final se han ido descolgando, lo que ha provocado momentos peligrosos, pero también espectaculares carreras. El balance inicial es de 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara.
Incendio de Almería: 12 personas fallecidas, sin noticias de otras 23 y cuatro heridos graves
El presidente andaluz Juanma Moreno ha confirmado el balance oficial de víctimas mortales, la mayoría extranjeras. Sobre las personas sin localizar, ha asegurado que no significa que hayan muerto, "ni mucho menos". De momento, la Guardia Civil no ha hallado nuevas víctimas en sus batidas por la zona ya extinguida.
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Más de 1000 agentes garantizarán la seguridad en las fiestas de Baiona
Además de las agresiones sexuales, las autoridades pretenden evitar los casos de violencia extrema de 2023 y 2024. Además, han realizado un llamamiento especial a padres y madres para que actúen con "responsabilidad" ante el consumo del alcohol de sus hijos e hijas menores de edad.
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El juez no admite a trámite las querellas en lo que se refiere a hechos cometidos a bordo de buques israelíes, o en territorio israelí, porque considera que desde que los tripulantes fueron trasladados a Israel los hechos quedan ya desconectados de los delitos cometidos a bordo.
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Los prados de Aralar están secos y la situación es preocupante para la ganadería, ya que el pasto ha dejado de crecer por la falta de humedad. Actualmente, unas 16 000 ovejas, 1 100 yeguas, 1 200 vacas y 400 cabras se alimentan en estos pastos. En caso de quedarse sin recursos en el monte, analizarán planes de contingencia. Esta situación supone un gran golpe económico para el primer sector, y ya se están sufriendo consecuencias directas.
El Topo entre Altza y Pasaia duplicará su frecuencia a partir del 18 de julio con la apertura de la variante ferroviaria
El servicio, que ultima las circulaciones de prueba con 150 maquinistas, ofrecerá conexión con Amara cada 7,5 minutos.
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