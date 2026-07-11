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Identifican y sancionan al "Joker" por grabar y tocar al toro en el quinto encierro

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PAMPLONA, 11/07/2026.- Los mozos corren ante los toros de la ganadería de José Escolar Gil en el tramo final que desemboca en el callejón de la Plaza de Toros durante el quinto encierro de los Sanfermines 2026 con este sábado en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Joker" identifikatu eta zigortu dute bosgarren entzierroan, zezena grabatu eta ukitzeagatik
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EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Pamplona ha identificado y sancionado al conocido en redes sociales como el "Joker", por grabar con su teléfono móvil y tocar a uno de los toros mientras corría durante el quinto encierro de San Fermín. Su actuación infringe la normativa que regula el desarrollo del encierro y pone en riesgo la seguridad de corredores y animales.

Fiestas de San Fermín Pamplona Navarra Delitos Sociedad

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