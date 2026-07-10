FIESTAS DE BAIONA 2026
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Más de 1000 agentes garantizarán la seguridad en las fiestas de Baiona

Además de las agresiones sexuales, las autoridades pretenden evitar los casos de violencia extrema de 2023 y 2024. Además, han realizado un llamamiento especial a padres y madres para que actúen con "responsabilidad" ante el consumo del alcohol de sus hijos e hijas menores de edad. 

baiona fiestas

Una multitud se dio cita el año pasado en las fiestas de la capital labortana. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: 1.000 agente baino gehiago izango dira aurten Baionako bestetan segurtasuna bermatzen
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EITB

Última actualización

1150 policías y agentes de seguridad privados y más de 300 sanitarios y trabajadores de Protección Civil velarán por la seguridad durante las fiestas de Baiona de este año. Las autoridades han presentado este viernes el dispositivo de seguridad de las fiestas y han insistido en que su principal objetivo es evitar las agresiones sexistas y los casos de violencia extrema ocurridos en 2023 y 2024 —se registraron dos muertes violentas—. Además del despliegue policial, se pondrán en marcha 150 cámaras de videovigilancia. 

Además, y ante los incidentes con menores borrachos registrados el año pasado, la fiscal jefe de Baiona, Mariel Garrigos, ha hecho un llamamiento a padres y madres. "La protección de los menores es nuestra prioridad. No queremos asustar a los y las progenitoras, pero sí advertirles de la responsabilidad que tienen", ha señalado en la rueda de prensa. 

Este año las fiestas coinciden con la celebración del Mundial de fútbol masculino, y las autoridades han anunciado que los días que juegue la selección francesa se reforzará el dispositivo de seguridad. También se instalará una pantalla gigante en la Baiona Ttipia. 

Por último, en caso de alerta por calor, han asegurado que tienen preparados "dispositivos físicos y móviles" para poder mojar y refrescar a la ciudadanía. Las medidas se establecerán según el nivel de alerta establecido. 

Baiona prevé la visita de más de un millón de personas entre el 15 y el 19 de julio. Al igual que en años anteriores, cobrarán 15 euros a quienes quieran acceder al recinto festivo, con ocho accesos estrictamente vigilados. 

Baiona Fiestas Iparralde Sociedad

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