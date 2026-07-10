Más de 1000 agentes garantizarán la seguridad en las fiestas de Baiona

1150 policías y agentes de seguridad privados y más de 300 sanitarios y trabajadores de Protección Civil velarán por la seguridad durante las fiestas de Baiona de este año. Las autoridades han presentado este viernes el dispositivo de seguridad de las fiestas y han insistido en que su principal objetivo es evitar las agresiones sexistas y los casos de violencia extrema ocurridos en 2023 y 2024 —se registraron dos muertes violentas—. Además del despliegue policial, se pondrán en marcha 150 cámaras de videovigilancia.

Además, y ante los incidentes con menores borrachos registrados el año pasado, la fiscal jefe de Baiona, Mariel Garrigos, ha hecho un llamamiento a padres y madres. "La protección de los menores es nuestra prioridad. No queremos asustar a los y las progenitoras, pero sí advertirles de la responsabilidad que tienen", ha señalado en la rueda de prensa.

Este año las fiestas coinciden con la celebración del Mundial de fútbol masculino, y las autoridades han anunciado que los días que juegue la selección francesa se reforzará el dispositivo de seguridad. También se instalará una pantalla gigante en la Baiona Ttipia.

Por último, en caso de alerta por calor, han asegurado que tienen preparados "dispositivos físicos y móviles" para poder mojar y refrescar a la ciudadanía. Las medidas se establecerán según el nivel de alerta establecido.

Baiona prevé la visita de más de un millón de personas entre el 15 y el 19 de julio. Al igual que en años anteriores, cobrarán 15 euros a quienes quieran acceder al recinto festivo, con ocho accesos estrictamente vigilados.