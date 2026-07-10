La alerta naranja por calor se amplía hasta el domingo en la CAV
Vuelven el bochorno y el calor a Euskal Herria. De cara al fin de semana se espera un repunte de las temperaturas, lo que obligará a activar la alerta naranja por calor en Álava, en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, centro de Navarra e Iparralde.
Hoy, viernes, estará activo el aviso amarillo por calor en Álava donde las máximas podrían alcanzar los 34-35 grados. En la costa podrían situarse en torno a los 27 grados y en la y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa en torno a los 30.
Además, el Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava.
En el caso de Navarra, Aemet ha decretado la alerta naranja por calor en la Ribera. También estarán en aviso amarillo en el centro y en los Pirineos.
Iparralde, por su parte, también permanecerá en alerta naranja por calor.
Sábado: Alerta naranja en la CAV e Iparralde
La alerta naranja por temperaturas muy altas se activará el sábado en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que el resto del territorio estará en aviso amarillo.
Para el sábado también se activará otra alerta naranja por riesgo de incendios forestales en Álava, ya que las altas temperaturas coincidirán con las labores agrícolas de cosecha. En Bizkaia y Gipuzkoa el riesgo será de nivel amarillo.
En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a todo el territorio (entre las 13:00 y las 21:00 horas.
Por otra parte, Meteo France ha activado la alerta naranja por calor en Iparralde.
Domingo: Alerta naranja en Álava y en Navarra
El domingo la alerta naranja por temperaturas altas y persistentes estará activa todo el día en Álava, con alrededor de 36-37 grados.
En el resto de la CAV, el aviso se quedará en amarillo.
Aemet volverá a activar la alerta naranja por calor en el centro de Navarra.
De momento, Meteo France no ha activado ningún aviso para el domingo en Iparralde.
Por otra parte, el domingo también se activará el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava y Gipuzkoa.
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