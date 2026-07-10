La alerta naranja por calor se amplía hasta el domingo en la CAV

Vuelven el bochorno y el calor a Euskal Herria. De cara al fin de semana se espera un repunte de las temperaturas, lo que obligará a activar la alerta naranja por calor en Álava, en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, centro de Navarra e Iparralde.

Hoy, viernes, estará activo el aviso amarillo por calor en Álava donde las máximas podrían alcanzar los 34-35 grados. En la costa podrían situarse en torno a los 27 grados y en la y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa en torno a los 30.

Además, el Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava.

En el caso de Navarra, Aemet ha decretado la alerta naranja por calor en la Ribera. También estarán en aviso amarillo en el centro y en los Pirineos.

Iparralde, por su parte, también permanecerá en alerta naranja por calor.