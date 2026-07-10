Los Sanfermines 2026 viven un segundo inicio de fiestas con el primer 'Txupinazo Txiki'

Por primera vez, en la programación que el 'Día Infantil' de los Sanfermines dedica a los niños y a las niñas se ha incluido el lanzamiento de un 'Txupinazo Txiki' desde el balcón de la Casa Consistorial, un honor que ha recaído en tres escolares de Educación Primaria del CPEIP Buztintxuri. Los elegidos han sido Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez.