2026ko Sanferminek jaien bigarren hasiera bizi dute 'Txupinazo Txiki' -arekin
Sanferminetako bosgarren jai egun honetan protagonismo nagusia haurrentzat da, aurten bereziki. Lehendabiziko aldiz beraientzat propio jaurti delako txupinazoa. Ohore hori Buztintxuri Lehen Hezkuntzako hiru ikaslek jaso dute. Gari Arregui, Ane Loizate eta Ivanna Jimenez izan dira aukeratuak.
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Gutxienez 11 pertsona hil dira eta 19 desagertuta daude Almerian piztutako baso sutean
Dena dela, Juanma Moreno Andaluziako presidenteak esan du balitekeela 12 izatea hildakoak, gorpu bat topatu berri baitute. Gainera, zortzi pertsona zauritu dira, horietako lau larri daude. "Biktimak satarte batean sartu ziren, eta ez zegoen ihes egiteko modurik", deitoratu du Larrialdi kontseilariak.
Linea elektrikoko zutoin baten erorketa izan daiteke Almeriako sutearen jatorria
Sugarrak oso azkar hedatu dira, eta, ondorioz, hainbat herritarrek ihes egiteko erabili nahi zituzten bideak "sagu-zulo" bihurtu dira.
Kontrolpean hartu dute Oñatiko Aloña mendian piztutako baso sutea
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DGT Espainiako Trafiko Zuzendaritzak sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua eta isun administratiboa ezarri die iruzurra egin nahi izan duten bederatzi pertsona horiei.
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Zezenek 2 minutu eta 32 segundo behar izan dituzte ibilbidea egiteko. Guztira 9 pertsona zauritu dira, denak kolpeengatik.
Albiste izango dira: Sanferminetako laugarren entzierroa, Almeriako sutea eta Bilbao BBK Live jaialdiaren bigarrena eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gero eta gehiago dira entzierroa barrutik grabatzen saiatzen diren korrikalariak
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Bidaiarien "mugikortasuna bermatzeko," Renfek errepide bidezko garraio-plan bat jarriko du martxan.
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Pazienteen elkarteek parte hartu dute osasun-garraioko kontratu berria egiten, 650 milioi euroko balioa duena.