ALERTA METEOROLOGIKOAK
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Igandera arte luzatu dute beroagatik EAEn ezarritako alerta laranja

Meteofrancek alerta laranja ezarri du larunbatera arte Ipar Euskal Herrian, eta Aemetek alerta laranja aktibatuko du igandean, Nafarroa erdialdean. 

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Kontxako hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Asteburuan giro beroa eta sargoria izango dira nagusi Euskal Herrian. Tenperaturak koska bat egingo du gora, eta, hori dela eta, alerta laranja aktibatuko dute Araban, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Ipar Euskal Herrian. 

Gaur beroari dagokion abisu horia indarrean egongo da Araban, tenperatura maximoak 34-35 graduraino iritsiko dira. Kostaldean eta Bizkaian eta Gipuzkoa barnealdean, berriz, beroenak 27-30 graduren bueltan kokatuko dira. 

Gainera, alerta laranja ezarri dute Araban baso sute arriskuagatik. 

Nafarroari dagokionez, Aemetek alerta laranja ezarri du Erriberan. Nafarroa erdialdea eta Pirinioetan, ostera, abisu horian egongo dira. 

Meteofrancek, bere aldetik, alerta laranja agindu du Ipar Euskal Herrirako

Larunbata: Alerta laranja EAEn eta Ipar Euskal Herrian

Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdea alerta laranjan izango dira larunbat honetan, muturreko tenperatura oso altuak izango direlako. EAEko gainerako lurraldeak abisu horian egongo dira, beroagatik. 

Nafarroaren kasuan, Aemetek abisu horia aktibatuko du lurralde osoan, 13:00etatik 21:00etara. 

Ipar Euskal Herrian ere bero egingo du eta Meteofrancek alerta laranja ezarriko du.

Bestalde, baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko dute Araban, eta Bizkaian eta Gipuzkoan, abisu horia. 

Igandea: Alerta laranja Araban eta Nafarroan

Igandean 36-37 graduko tenperaturak espero dira Araban eta horregatik alerta laranja aktibatuko dute bertan. 

EAEko gainerako lurraldeetan abisu horipean egongo dira. 

Nafarroari dagokionez, Aemetek abisu horia aktibatuko du lurraldearen erdialdean. 

Oraingoz, Meteofrancek ez du abisurik eman Ipar Euskal Herrirako.

Bestalde, baso sute arriskuagatik abisu horia indarrean egongo da Araban eta Gipuzkoan. 

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