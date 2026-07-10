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Kontrolpean hartu dute Oñatiko Aloña mendian piztutako baso sutea

Bart tximista batek piztu du sua eta basozainek zaintza lanetan jarraitzen dute. Hala ere, sua ez da hedatzen ari.

Aloña Oñati sutea
Argazkia: DFG | Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzo iluntzeko ekaitzaren ondotik, tximista batek sutea piztu zuen Oñatiko Aloña mendian. Suak larre eremu bat kiskali du, 0,7 hektarea inguru, Gipuzkoako Foru Aldundiaren arabera. Sua oraindik itzali ez badute ere, garrak kontrolpean hartzea lortu dute.

Garrak atzo 21:21 aldera piztu ziren, iristeko zaila den eta malda handiak dituen inguru batean. Segurtasun arrazoiak tarteko, baso suteen aurkako lantaldeek ezin izan dute zuzenean esku hartu. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainak mobilizatu zituen lehen unetik, eta lanean ari dira suteak izandako bilakaera zaintzeko, jarraitzeko eta ebaluatzeko. 

Oraindik itzali ez badute ere, garrak ez dira hedatzen ari. 

Suteak Oñati Gipuzkoa Suhiltzaileak Gizartea

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