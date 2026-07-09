San Fermin
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2026ko uztailaren 9ko entzierroaren unerik onenak

Iragarkia
PAMPLONA, 09/07/2026.- Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río rodeados por los mozos durante el tercer encierro de los Sanfermines 2026, este jueves en Pamplona. EFE/José Luis Larrión
18:00 - 20:00
Madrilgo Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak, korrikalariek inguratuta 2026ko Sanferminetako hirugarren entzierroan. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Sanferminetako hirugarren entzierroan, Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak izan dira protagonista. Aurreko biak bezala, azkarra izan da (02:23) eta eroriko asko gertatu dira ibilbide osoan. Korrikalari bat adarkatu dute eta beste hamar pertsona ere zauritu dira, denak kolpeengatik. 

Sanferminak Iruñea Nafarroa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko bi amari elkarrizketa: "Bakarrik eta etsita; horrela sentitzen gara"

Bernedoko (Araba) udalekuan sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haurren familiek isiltasuna eten dute eta EITBrekin hitz egin dute lehen aldiz. Miren eta Leire 12 eta 14 urteko bi neskaren amak dira. Duela hamar hilabete, euren alabek kanpamentuan jasandakoak salatu zituzten. Minduta daude eta auzia publiko egin denetik bakarrik sentitu direla salatzen dute, euren alabak tratamendu psikologikoan daudela diote.

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