Uztailaren 13ko entzierroa
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Uztailaren 10eko entzierroa
Uztailaren 10eko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 14ko entzierroa
Uztailaren 14ko entzierroa zuzenean.
Sanferminetan salaketek % 31 egin dutela behera nabarmendu du Joseba Asiron alkateak
Joseba Asiron Iruñeko alkatea izan dute gaur gonbidatu Euskadi Irratian, jaien laugarren egunean. Aurtengo sanferminak oraingoz "oso ondo" doazela esan du; horren erakusle da delituen beherakada.
Uztailaren 12ko entzierroa
Uztailaren 12ko entzierroa zuzenean.
Uztailaren 11ko entzierroa
Uztailaren 11ko entzierroa zuzenean.
Euskal Herriko emisio gutxiko eremuak: nora ezin da sartu etiketarik gabe?
Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean 200 euroko isunekin zigortzen dituzte ingurumen-etiketarik gabeko ibilgailuak, eta Barakaldo, Getxo eta Irun bide beretik doaz, baina oraindik ez dute neurria indarrean sartu.
Victoriano del Rioko zezenek korrikalari bat adarkatu dute eroriko asko izan dituen entzierro azkar batean
Aurreko bi entzierroak bezala, aurtengo sanferminetako hirugarren entzierroa ere azkarra izan da eta 2 minutu eta 23 segundo iraun du. Adarkatutako pertsonaz gain, beste hamar pertsona zauritu dira, denak kolpeengatik.
Albiste izango dira: Sanferminetako hirugarren entzierroa, AEBk Iran bonbardatu du eta Bilbao BBK Live hasiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Konstituzio Auzitegiak ez du ebatziko hizkuntz-eskakizunen derrigortasunaren inguruan
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, enplegu publikoan hizkuntz-eskakizunak derrigorrezkoak izateak Konstituzioa urratzen duen edo ez ebazteko.