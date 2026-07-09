Victoriano del Rioko zezenek korrikalari bat adarkatu dute eroriko asko izan dituen entzierro azkar batean
Aurtengo sanferminetako hirugarren entzierroak 2 minutu eta 23 segundo iraun du.
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Albiste izango dira: Sanferminetako hirugarren entzierroa, AEBk Iran bonbardatu du eta Bilbao BBK Live hasiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Konstituzio Auzitegiak ez du ebatziko hizkuntz-eskakizunen derrigortasunaren inguruan
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, enplegu publikoan hizkuntz-eskakizunak derrigorrezkoak izateak Konstituzioa urratzen duen edo ez ebazteko.
ITASUA IATko langileek greba mugagabearekin mehatxatu dute negoziazioak blokeatuta jarraitzen badu
Zarautz eta Bergarako langileek bigarren greba-eguna egin dute enpresak Gasteizko ordezkariekin alde bakarreko akordio bat sinatu ostean, eta astelehenetik aurrera lanuzte mugagabea hasiko dutela ohartarazi dute, lan-baldintzak Gipuzkoako gainerako estazioekin parekatzeko.
12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte USaPeko zuzentzaileei babesa emateko, jaso duten "tratu bidegabeagatik"
EHUko irakasleek eta ikertzaileek uste dute gatazka hau "euskal hezkuntza sistema publiko osoaren aurkako mesfidantza eta deslegitimazio erasoa" dela.
LABek ez du hitzarmenetan 1.500 eurotik beherako soldatarik onartuko
Sindikatuak fase berri bat abiatuko du negoziazio kolektiboan, gutxieneko soldata gehiengorik ez duen esparruetara zabaltzeko eta patronalaren zein alderdi batzuen blokeoari mobilizazioekin erantzuteko.
12.600 sinaduratik gora bildu dira USAPeko irakasleei emandako "tratu bidegabea" salatzeko
EHUko irakasleek agerraldia egin dute USaPen jardun duten kideen profesionaltasuna defendatzeko, eta babes gisa 12.645 sinadura jaso dituztela jakinarazi dute (horietatik 2.000 unibertsitateko langileenak). Iñigo Urrutia irakasleak azaldu duenez, kaltetuek zein EHUk berak "tratu bidegabea" jaso dute, unibertsitate publikoaren objektibotasuna, gardentasuna eta zerbitzuarekiko konpromisoa kolokan jarri direlako.
2026ko uztailaren 8ko entzierroaren unerik onenak
Cebada Gago ganadutegiko zezenak protagonista izan dituen 2026ko sanferminetako bigarren entzierroa azkarra izan da. Arriskutsu ospeari omen eginez, gizon bat adarkatu dute besoan, Telefonica parean. Zezenek 2 minutu eta 26 segundo behar izan dituzte bidea egiteko.