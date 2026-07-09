SAN FERMIN
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Victoriano del Rioko zezenek korrikalari bat adarkatu dute eroriko asko izan dituen entzierro azkar batean

Aurtengo sanferminetako hirugarren entzierroak 2 minutu eta 23 segundo iraun du.

PAMPLONA, 09/07/2026.- Los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río entran en la calle de la Estafeta en el tercer encierro de los Sanfermines 2026, este jueves en Pamplona. EFE/Jesús Diges

2026ko sanferminetako hirugarren entzierroa. Argazkia: EFE

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EITB

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Ikusi sanferminetako hirugarren entzierroa 

Iragarkia
18:00 - 20:00
Cebada Gagoko zezenen entzierro azkarra, adarkadaz zauritu batekin
Fuente Ymbroko zezenek entzierro azkarra egin dute eta ez dute inor zauritu adarkadaz
Sanferminak Iruñea Jaiak Nafarroa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

12.600 sinaduratik gora bildu dira USAPeko irakasleei emandako "tratu bidegabea" salatzeko

EHUko irakasleek agerraldia egin dute USaPen jardun duten kideen profesionaltasuna defendatzeko, eta babes gisa 12.645 sinadura jaso dituztela jakinarazi dute (horietatik 2.000 unibertsitateko langileenak). Iñigo Urrutia irakasleak azaldu duenez, kaltetuek zein EHUk berak "tratu bidegabea" jaso dute, unibertsitate publikoaren objektibotasuna, gardentasuna eta zerbitzuarekiko konpromisoa kolokan jarri direlako.
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