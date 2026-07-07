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Fuente Ymbroko zezenek entzierro azkarra egin dute, adarkadarik gabekoa

2 minutu eta 20 segundo iraun du aurtengo sanferminetako lehen entzierroak. Guztira, bost pertsona zauritu dira eta horietako hiru ospitaleratu dituzte, denak kolpeengatik. 

PAMPLONA, 07/07/2026.- Los toros de la ganadería Fuente Ymbro en el tramo final que desemboca en el callejón de la Plaza de Toros en el primer encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz

2026ko sanferminetako lehen entzierroa. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sanferminetako aurtengo lehenengo entzierroa, Fuente Ymbro ganadutegiko zezenak protagonista izan dituena, azkarra eta adarkadarik gabekoa izan da. Guztira, bost zauritu izan dira, denak kolpeengatik.

Taldea ziztu bizian abiatu da Santo Domingoko aldapan gora eta zezenetako bat buruan jartzen ahalegindu bada ere, joaldunak buruan zirela iritsi dira Udaletxe plazara.

Bat eginda iritsi dira Mercaderes kalera eta gogo handiz hartu dute Estafetarako bidea. Tarte hori luze-luze eginda egin dute eta korrikalariek aukera baliatu dute zezenen aurrean jartzeko.

Bi zezen buruan zirela iritsi dira Telefonica ingurura eta hemen lasterketa arriskutsuak egiteko aukera izan dute.

Zezen plazara sartu aurretik taldea banatu egin da, eta, ondorioz, zezenak modu mailakatuan sartu dira.

2 minutu eta 20 segundo iraun du gaurko lasterketak.

Bost zauritu, denak kolpeengatik

Bost pertsona zauritu dira aurtengo sanferminetako lehen entzierroan eta horietako hiru ospitalera eraman dituzte, denak kolpeengatik. 

Fernando Dominguez Osasun kontseilariak egindako balantzearen arabera, batek buruko traumatismoa du, beste batek hankan hartu du kolpea eta hirugarrenak oinetako batean. 

Hirurek pronostiko arina dute. 

Ikusi hemen entzierroa, osorik:

Iragarkia
18:00 - 20:00
Sanferminak Jaiak Iruñea Nafarroa Gizartea

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