SAN FERMÍN
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Fuente Ymbro protagoniza un encierro rápido y sin heridos por asta

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han realizado el recorrido en un tiempo de 2 minutos y 20 segundos. Cinco personas han resultado heridas en el primer encierro de sanfermines de este año, todas por contusiones.

PAMPLONA, 07/07/2026.- Los toros de la ganadería Fuente Ymbro en el tramo final que desemboca en el callejón de la Plaza de Toros en el primer encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz
Primer encierro de San Fermín 2026. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Fuente Ymbroko zezenek entzierro azkarra egin dute, adarkadarik gabekoa
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Agencias | EITB

Última actualización

Los toros de la ganadería Fuente Ymbro han protagonizado un encierro rápido que ha dejado un balance de cinco personas heridas, todas ellas por contusiones, en el primer encierro de los sanfermines de este año. 

La manada ha enfilado con velocidad la cuesta de Santo Domingo, donde uno de los toros intentaba ganar la cabeza, aunque han entrado en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

La torada ha seguido agrupada por Mercaderes y ha tomado la calle Estafeta con ímpetu. En este tramo se han estirado, lo que ha propiciado la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos han aprovechado para ponerse ante las astas.

Los toros han llegado a la zona de Telefónica con dos de los Fuente Ymbro algo escorados por la izquierda y con carreras peligrosas.

Ya en el callejón, la torada se ha separado algo más, lo que ha hecho que la entrada al coso haya sido escalonada, y cerrada por un toro negro cuando los cronómetros rondaban los 2 minutos y 20 segundos de carrera.

Cinco heridos por contusiones

Los toros de Fuente Ymbro han dejado un balance de cinco heridos, todos ellos por contusiones, de las cuales tres han sido trasladados a un centro hospitalario. 

Tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN), uno de ellos con traumatismo craneal, otro con contusión en la pierna y el tercero con contusión en el pie, según el balance provisional realizado por el consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, desde el HUN.

El pronóstico de los tres heridos es leve

Ve aquí el primer encierro íntegro:

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