Los toros de la ganadería Fuente Ymbro han protagonizado un encierro rápido que ha dejado un balance de cinco personas heridas, todas ellas por contusiones, en el primer encierro de los sanfermines de este año.

La manada ha enfilado con velocidad la cuesta de Santo Domingo, donde uno de los toros intentaba ganar la cabeza, aunque han entrado en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

La torada ha seguido agrupada por Mercaderes y ha tomado la calle Estafeta con ímpetu. En este tramo se han estirado, lo que ha propiciado la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos han aprovechado para ponerse ante las astas.

Los toros han llegado a la zona de Telefónica con dos de los Fuente Ymbro algo escorados por la izquierda y con carreras peligrosas.



Ya en el callejón, la torada se ha separado algo más, lo que ha hecho que la entrada al coso haya sido escalonada, y cerrada por un toro negro cuando los cronómetros rondaban los 2 minutos y 20 segundos de carrera.

