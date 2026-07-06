SANFERMINES | PAMPLONA
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Huevos fritos, chistorra y pañuelo rojo: Ha empezado la fiesta en Pamplona

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san Ferminak argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arrautza frijituak, txistorra eta zapi gorria: Hasi da festa Iruñean
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EITB

Última actualización

Como todos los años, la mañana del 6 de julio se celebran los habituales almuerzos, a la espera de que comiencen las fiestas. Tentempiés contundentes, porque probablemente sea la única comida del día

Fiestas de San Fermín Pamplona Sociedad

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