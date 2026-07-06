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Asiron y Chivite: ''Que la gente disfrute mucho, pero con respeto''

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asiron eta Chivite: "Jendeak asko goza dezala, baina errespetuz"

Última actualización

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, han animado a la gente a acercarse a los sanfermines 2026 para disfrutar de las fiestas y la ciudad, pero ''siempre con respeto''.

Fiestas de San Fermín Pamplona Joseba Asiron María Chivite Sociedad

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