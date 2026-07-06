Ascienden a 40 los estudiantes cuya nota en Euskera en la PAU no se tendrá en cuenta de manera cautelar

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxe Ramon Bengoetxea, ha señalado que ya son 40 las alumnas y alumnos a los que, de manera cautelar, no se les computará la nota de Euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Esta medida, aceptada por los juzgados de lo contencioso-administrativo, se ha tomado como consecuencia de las denuncias presentadas por varias familias, en el contexto de las críticas por la corrección de los exámenes de Euskera en algunos tribunales (especialmente en uno de ellos).

El rector de la EHU ha ofrecido este dato, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa en la que han presentado un análisis sin precedentes de los resultados en la PAU. En esta comparecencia, han puesto de relieve que los resultados en el examen de Euskera y Literatura II se sitúan en la normalidad y, de hecho, en el rango intermedio del conjunto de notas.

Hasta que se resuelva el fondo

En lo que se refiere a la medida cautelar aceptada por los tribunales, implica que las notas en Euskera no se tendrán en cuenta de manera cautelar, hasta que no se resuelva sobre el fondo de la denuncia de estas familias. La semana pasada se había informado de 25 alumnas y alumnos cuyas notas en Euskera no se tendrían en cuenta; la cifra, sin embargo, asciende ya a 40.

Antes esta situación, asimismo, la EHU decidió ampliar el número de plazas en las carreras que se pueden ver afectadas por la medida. En caso de que los tribunales no den la razón a estas familias, los alumnos que hayan accedido a alguna carrera gracias a esa excepcionalidad a la hora de contar sus notas, quedarán fuera.