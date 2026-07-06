Erabaki judizial polemikoa
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40 ikasleri ez diete, kautelaz, USaPen Euskarako nota zenbatuko

Auzitegiek arrazoia ematen ez badiete kasuaren funtsari buruz, nota horiek kontuan hartuko dira azkenean.

Ikasle talde bat, USaPen azterketetan; artxiboko irudia. 

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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxe Ramon Bengoetxeak jakinarazi du dagoeneko 40 ikasleri ez dietela Euskarako nota zenbatuko Unibertsitatera Sartzeko Proban (PAU), kautelaz. Neurria administrazioarekiko auzien epaitegiek onartu dute, hainbat familiak aurkeztutako salaketen ondorioz. Familia horiek zalantzan jarri dute nola zuzendu zituzten Euskarako azterketan zenbait epaimahitan (nagusiki batean).

Bengoetxeak kazetarien galderei erantzunez eman du datua, PAUko emaitzen inguruan orain arte egin den analisik zabalena aurkezteko prentsaurrekoan. Bertan nabarmendu dutenez, Euskara eta Literatura II ikasgaiko emaitzak normaltasunaren barruan daude, eta lortutako notak gainerako ikasgaien tateko tartean kokatzen dira. Aurreko astean, 25 kasutan zegoen onartuta kautelazko neurria; oraingoan, baina, 40tan.

Prozesua ebatzi arte

Epaitegiek onartutako kautelazko neurriaren arabera, Euskarako nota ez da kontuan hartuko behin-behinean, familiek aurkeztutako salaketaren funtsa ebatzi arte.

Egoera horren aurrean, EHUk neurri horrek eragin diezaiekeen graduetan plaza kopurua handitzea erabaki du. Azkenean epaitegiek familiei arrazoia ematen ez badiete, salbuespen horri esker graduren batean sartzea lortu duten ikasleek plaza galduko dute.

EHU Euskara Gizartea

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