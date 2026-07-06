San Fermin
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Asiron eta Chivite: "Jendeak asko goza dezala, baina errespetuz"

Iragarkia
18:00 - 20:00

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Joseba Asiron Iruñeko alkateak eta Maria Chivite Nafarroako presidenteak 2026ko sanferminetara hurbiltzeko deia egin diete herritarrei, jaiez eta hiriaz gozatzeko, baina "beti errespetuz".

Sanferminak Iruñea Joseba Asiron María Chivite Gizartea

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