Asiron eta Chivite: "Jendeak asko goza dezala, baina errespetuz"
Joseba Asiron Iruñeko alkateak eta Maria Chivite Nafarroako presidenteak 2026ko sanferminetara hurbiltzeko deia egin diete herritarrei, jaiez eta hiriaz gozatzeko, baina "beti errespetuz".
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40 ikasleri ez diete, kautelaz, USaPen Euskarako nota zenbatuko
Auzitegiek arrazoia ematen ez badiete kasuaren funtsari buruz, nota horiek kontuan hartuko dira azkenean.
Txistulari eta Gaiteroen Bandak dantzan jarri du Iruñeko Udaletxe plaza
Gaur eguerdian Iruñeko Udaletxeko plaza bete duten milaka pertsonek Txistulari eta Gaitarien Bandaren doinuekin dantzan egin ahal izan dute.
3I/ATLAS izarrarteko kometa "Eguzkia baino askoz zaharragoa" dela ondorioztatu du astronomo talde batek
Aztarna kimiko espezifikoak neurtuz iritsi dira ondorio horretara, eta segur aski Eguzki sistematik kanpo sortu zela ere uste dute. Izarrarteko kometak eguzki sistemaren kanpoan sortu eta noizean behin eguzki sisteman sartzen diren izoztutako objektuak dira.
Hasi dira sanferminak, giro ezin beroagoan
Clint Jean Louis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako Larrialdi Zerbitzuko zuzendariordeak eta ZIU mugikorreko erizainak jaurti dute txupina eta piztu dute jendez lepo zegoen plaza.
Txurdinagako familiak Justiziara joan dira institutuaren itxiera salatzeko
Salatzaileek adierazi dute Txurdinaga BHI (Bilbo) ez dela gainbeheran dagoen ikastetxea, eta eskatu dute hezkuntza publikoa benetako lehentasun politikotzat hartzea.
Euskara azterketaren notak USaPen, tarteko mailan; Fisikak du batez besteko baxuena eta ‘zero’ gehien
Euskal Herriko Unibertsitateak aurrekaririk gabeko txostena eskaini du USaPen izandako noten inguruan, izandako polemikaren ostean. Euskarako azterketan izandako batez besteko nota 6,34koa izan da; Gaztelania eta Literaturakoa 6,49koa, eta Fisikakoa 3,98koa. A ereduko ikasleen %70 inguruk gainditu dute Euskara.
Imarkoainen piztutako sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute
Gauean sua egonkortzea lortu dute, baina ez dute itzali oraindik. Lizarra, Azkoien eta Tafallako parkeetako suhiltzaileak ari dira eginkizun horretan lanean. Guztira, 80 hektareatik gora kiskali dira, gehienak laborantza-lurrak eta gainerakoak basoak.