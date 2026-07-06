Sam Fermin
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Txistulari eta Gaiteroen Bandak dantzan jarri du Iruñeko Udaletxe plaza

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gaur eguerdian Iruñeko Udaletxeko plaza bete duten milaka pertsonek Txistulari eta Gaitarien Bandaren doinuekin dantzan egin ahal izan dute.

Sanferminak Iruñea Gizartea

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