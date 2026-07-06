Sam Fermín
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Pamplona vibra con la Banda de Txistularis y Gaiteros

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iruña Txistulari eta Gaitari Bandarekin

Última actualización

Las miles de personas que este mediodía han llenado la plaza del Ayuntamiento de Pamplona han podido saltar al son de la Banda de Txistularis y Gaiteros.                                  

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