Pamplona vibra con la Banda de Txistularis y Gaiteros

La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha ofrecido un análisis inédito hasta ahora sobre los resultados en la PAU, tras la polémica. La nota media en Euskera ha sido un 6,34; en Lengua Castellana, un 6,49 y en Física un 3,98. Alrededor del 70 % de los estudiantes de modelo A han aprobado Euskera.