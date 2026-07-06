Nuevas hallazgos sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS revelan que es "mucho más antiguo que el Sol"

Un equipo de astrónomos ha descubierto que 3I/ATLAS, el objeto interestelar más brillante jamás visto, podría ser mucho más antiguo que el Sol. Los hallazgos arrojan nueva luz sobre la historia de formación de este cometa y apuntan que se originó en las afueras de un antiguo sistema estelar.

Los cometas interestelares son objetos helados, formados alrededor de una estrella distinta del Sol, que a veces se adentran en el Sistema Solar. "Son una especie de fósiles de un proceso de formación planetaria que ocurrió muy lejos, pero que tenemos la oportunidad de estudiar desde mucho más cerca", ha indicado la astrónoma Cyrielle Opitom, investigadora de la Universidad de Edimburgo (Escocia).

Junto con Jean Manfroid y Damien Hutsemékers, de la Universidad de Lieja (Bélgica), Opitom ha dirigido un estudio sobre 3I/ATLAS publicado hoy en la revista Nature Astronomy.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto hasta el momento, después de 1I/Oumuamua y 2I/Borisov.

"A diferencia de los cometas de nuestro Sistema Solar, este visitante interestelar lleva proporciones isotópicas inusualmente altas de carbono y nitrógeno", ha explicado Aravind Krishnakumar, investigador de la Universidad de Lieja y coautor del nuevo estudio.

En general, los hallazgos del equipo de Opitom indican que, probablemente, el cometa se ha formado en las regiones exteriores alrededor de una estrella antigua de 'baja metalicidad'. Una estrella de baja metalicidad es aquella con pocos elementos más pesados que el helio en su composición, que se cree que se formó cuando el universo era mucho más joven —y menos rico químicamente— que ahora.