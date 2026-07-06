Continúan las labores de extinción del incendio de Imárcoain
En Imárcoain continúan las labores de extinción del incendio declarado en la tarde del domingo en una zona de cereal de la localidad navarra, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. El fuego quedó anoche estabilizado.
Según han informado este lunes SOS Navarra, los esfuerzos del operativo se centran en la jornada de hoy en el pinar situado entre Imárcoain y Beriáin.
Trabajan en el lugar brigadas de los parques de Estella, Peralta y Tafalla, con sus vehículos.
La Policía Foral ha abierto una investigación sobre las causas del incendio, que comenzó poco antes de las 16:49 horas, cuando se recibió el aviso del fuego iniciado en un terreno agrícola de cereal y se extendió con rapidez hacia una masa forestal, lo que complicó las labores de control debido a las fuertes rachas de viento en la zona.
La evolución de las llamas hizo cortar la electricidad de la catenaria de la vía férrea cercana, lo que afectó a la circulación de los trenes. También se cortó la AP-15 en prevención, aunque ambas comunicaciones quedaron restablecidas anoche.
Te puede interesar
Con el chupinazo, los sanfermines se ponen al rojo vivo
Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del Servicio de Urgencias de Tafalla y la enfermera de la UVI móvil, han lanzado el chupín y encendido una plaza que, como todos los años, estaba abarrotada.
Nuevas hallazgos sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS revelan que es "mucho más antiguo que el Sol"
Midiendo huellas químicas específicas, un equipo de astrónomos han descubierto que probablemente se originó fuera del antiguo sistema estelar. Los cometas interestelares son objetos helados, formados alrededor de una estrella distinta del Sol, que a veces se adentran en el Sistema Solar.
Familias de Txurdinaga han acudido a la Justicia para denunciar el cierre de su instituto
Los denunciantes señalan que el IES Txurdinaga (Bilbao) no es un centro en decadencia y exigen que la educación pública sea tratada como una prioridad política real.
Las notas de Euskera en la PAU se sitúan en un rango intermedio; Física tiene la media más baja y el récord de ‘ceros’
La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha ofrecido un análisis inédito hasta ahora sobre los resultados en la PAU, tras la polémica. La nota media en Euskera ha sido un 6,34; en Lengua Castellana, un 6,49 y en Física un 3,98. Alrededor del 70 % de los estudiantes de modelo A han aprobado Euskera.
Izaskun Agirrezabala, la guardiana de Ajuria Enea durante 46 años, se jubila
Izaskun Agirrezabala se jubila tras una vida dedicada a planificar, organizar y dirigir el funcionamiento de la residencia oficial de los lehendakaris y escenario también de importantes negociaciones políticas.