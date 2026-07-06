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Continúan las labores de extinción del incendio de Imárcoain

Brigadas de los parques de Estella, Peralta y Tafalla continúan trabajando en la zona para sofocar el incendio, que desde anoche se encuentra estabilizado.
PAMPLONA, 05/07/2026.- Un incendio declarado este domingo en una zona de cereal en Imárcoain, en el término municipal de Noáin (Valle de Elorz), ha obligado a cortar de forma preventiva la autopista AP-15 en ambos sentidos y a interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria ferroviaria durante las labores de extinción. En el operativo participan efectivos de los parques de Bomberos de Cordovilla y Tafalla, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con base en Agoncillo, guardas forestales, agentes de la Policía Local y de la Policía Foral, además de tractoristas. EFE/ Jesús Diges

Labores de extinción en el incendio de Imárcoain. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Imarkoainen piztutako sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute
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EITB

Última actualización

En Imárcoain continúan las labores de extinción del incendio declarado en la tarde del domingo en una zona de cereal de la localidad navarra, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. El fuego quedó anoche estabilizado

Según han informado este lunes SOS Navarra, los esfuerzos del operativo se centran en la jornada de hoy en el pinar situado entre Imárcoain y Beriáin.

Trabajan en el lugar brigadas de los parques de Estella, Peralta y Tafalla, con sus vehículos.

La Policía Foral ha abierto una investigación sobre las causas del incendio, que comenzó poco antes de las 16:49 horas, cuando se recibió el aviso del fuego iniciado en un terreno agrícola de cereal y se extendió con rapidez hacia una masa forestal, lo que complicó las labores de control debido a las fuertes rachas de viento en la zona.

La evolución de las llamas hizo cortar la electricidad de la catenaria de la vía férrea cercana, lo que afectó a la circulación de los trenes. También se cortó la AP-15 en prevención, aunque ambas comunicaciones quedaron restablecidas anoche.

Bomberos Incendios Navarra Sociedad

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