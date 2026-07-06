Continúan las labores de extinción del incendio de Imárcoain

En Imárcoain continúan las labores de extinción del incendio declarado en la tarde del domingo en una zona de cereal de la localidad navarra, a escasos 10 kilómetros de Pamplona. El fuego quedó anoche estabilizado.

Según han informado este lunes SOS Navarra, los esfuerzos del operativo se centran en la jornada de hoy en el pinar situado entre Imárcoain y Beriáin.

Trabajan en el lugar brigadas de los parques de Estella, Peralta y Tafalla, con sus vehículos.

La Policía Foral ha abierto una investigación sobre las causas del incendio, que comenzó poco antes de las 16:49 horas, cuando se recibió el aviso del fuego iniciado en un terreno agrícola de cereal y se extendió con rapidez hacia una masa forestal, lo que complicó las labores de control debido a las fuertes rachas de viento en la zona.

La evolución de las llamas hizo cortar la electricidad de la catenaria de la vía férrea cercana, lo que afectó a la circulación de los trenes. También se cortó la AP-15 en prevención, aunque ambas comunicaciones quedaron restablecidas anoche.