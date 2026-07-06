El Gobierno Vasco ha actualizado el aviso por fenómenos meteorológicos adversos y confirma que la alerta naranja por temperaturas altas extremas se mantendrá también el martes en varias zonas de Hego Euskal Herria, en el marco de una ola de calor que continúa intensificándose.

Según el boletín de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, este lunes la alerta naranja afectará al interior cantábrico, la zona de transición y el eje del Ebro, donde se esperan máximas de hasta 38 ºC. En el litoral, en cambio, se activará aviso amarillo con temperaturas que rondarán los 33 ºC.

El martes, la situación se mantiene especialmente adversa en el sur y el centro del territorio, ya que continuará la alerta naranja en la zona de transición y en el eje del Ebro, con valores que podrán repetirse en torno a los 37–38 ºC. En la zona cantábrica interior pasará a aviso amarillo, con máximas cercanas a los 33 ºC, mientras que la costa se situará en torno a los 26 ºC.

De cara al miércoles, se prevé una ligera bajada de las temperaturas en la mitad norte, aunque el calor seguirá siendo intenso en el sureste, donde los valores podrían mantenerse por encima de los 35 ºC.

La evolución del episodio confirma una ola de calor persistente, con un impacto desigual entre el norte y el sur de Hego Euskal Herria y con los registros más extremos concentrados en el eje del Ebro y la zona de transición.

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