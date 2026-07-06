OLA DE CALOR
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La alerta naranja por calor se prolonga al menos hasta el martes con temperaturas de 38 ºC en el interior

El episodio de temperaturas extremas mantiene a gran parte del territorio bajo avisos por calor intenso, con un descenso limitado solo en algunas zonas del norte.
SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Un juven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Foto: EFE
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha actualizado el aviso por fenómenos meteorológicos adversos y confirma que la alerta naranja por temperaturas altas extremas se mantendrá también el martes en varias zonas de Hego Euskal Herria, en el marco de una ola de calor que continúa intensificándose.

Según el boletín de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, este lunes la alerta naranja afectará al interior cantábrico, la zona de transición y el eje del Ebro, donde se esperan máximas de hasta 38 ºC. En el litoral, en cambio, se activará aviso amarillo con temperaturas que rondarán los 33 ºC.

El martes, la situación se mantiene especialmente adversa en el sur y el centro del territorio, ya que continuará la alerta naranja en la zona de transición y en el eje del Ebro, con valores que podrán repetirse en torno a los 37–38 ºC. En la zona cantábrica interior pasará a aviso amarillo, con máximas cercanas a los 33 ºC, mientras que la costa se situará en torno a los 26 ºC.

De cara al miércoles, se prevé una ligera bajada de las temperaturas en la mitad norte, aunque el calor seguirá siendo intenso en el sureste, donde los valores podrían mantenerse por encima de los 35 ºC.

La evolución del episodio confirma una ola de calor persistente, con un impacto desigual entre el norte y el sur de Hego Euskal Herria y con los registros más extremos concentrados en el eje del Ebro y la zona de transición.

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