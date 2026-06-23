Euskal Herria afronta desde hace varios días una intensa ola de calor que está afectando especialmente a las zonas del interior, donde esta tarde las temperaturas máximas han rozado los 44 grados.

Según los datos registrados por las estaciones meteorológicas de Euskalmet (en la CAV) y AEMET (en Navarra) hasta las 16:30, se han batido los récords históricos de temperatura máxima para un mes de junio en varios puntos del territorio.

El récord más alto ha estado en Llodio (Álava), donde la temperatura ha llegado a 43,6 grados.

En el resto de territorios también se han batido récords para el mes de junio: