Récord histórico de temperaturas en junio: 43,6 ºC en Llodio y 42,9 ºC en Baztan
La ola de calor seguirá este miércoles, donde permanecerá activa la alarma roja en la CAV, salvo en la franja costera, donde será naranja. Navarra mantiene el aviso naranja, al menos, hasta mañana.
Euskal Herria afronta desde hace varios días una intensa ola de calor que está afectando especialmente a las zonas del interior, donde esta tarde las temperaturas máximas han rozado los 44 grados.
Según los datos registrados por las estaciones meteorológicas de Euskalmet (en la CAV) y AEMET (en Navarra) hasta las 16:30, se han batido los récords históricos de temperatura máxima para un mes de junio en varios puntos del territorio.
El récord más alto ha estado en Llodio (Álava), donde la temperatura ha llegado a 43,6 grados.
En el resto de territorios también se han batido récords para el mes de junio:
- Baztan (Navarra): 42,9 ºC
- Igorre (Bizkaia): 42,8 ºC
- Elorrio (Bizkaia): 42,6 ºC
- Alegia (Gipuzkoa): 42,3 ºC
- Cáseda (Navarra): 42,3 ºC
- Beasain (Gipuzkoa): 41,8 ºC
Otra noche tropical
Para hoy también se espera otra noche tropical con temperaturas superiores a los 20 grados.
Anoche, en Ordizia se registró una temperatura mínima de 26,4 grados, por encima del anterior récord de junio, que era de 22,5 grados y databa del año 2000. También se alcanzaron nuevas marcas en Oiz (Bizkaia), con 25,8 grados; Agauntza, en Ataun (Gipuzkoa), con 25,4 grados; Agurain (Álava), con 24,8 grados, y Lasarte-Oria (Gipuzkoa), con 22,8 grados.
Hasta el jueves, no habrá tregua
La alarma roja se mantiene activa en varios puntos de Euskal Herria, al menos, hasta mañana. Según las previsiones, el alivio no llegará hasta el jueves, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas y una tregua tras varios días de calor extremo.
En la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco mantiene la alarma roja hasta el miércoles en la zona cantábrica interior, la zona de transición y el eje del Ebro. En la costa, se activará además alerta naranja entre las 12:00 y las 18:00 horas, con máximas de hasta 35-36 ºC.
Junto al calor, el Ejecutivo vasco mantiene aviso amarillo por riesgo de incendios forestales las 24 horas, debido a las altas temperaturas y al viento del sur, que incrementa el peligro de fuegos.
En Navarra, el Gobierno de Navarra mantiene la alerta roja sanitaria al menos hasta el jueves. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha convocado un gabinete de crisis para coordinar la respuesta ante la ola de calor.
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La alarma roja por calor se mantiene este martes y continuará el miércoles, la jornada que se prevé más extrema de este episodio. Euskalmet ha confirmado nuevos récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio en numerosas estaciones, mientras Osakidetza atendió a 22 personas por problemas relacionados con las altas temperaturas.
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En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.
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La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra permanecerán bajo alerta naranja por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, mientras que en Iparralde se activará la alerta roja, el nivel máximo de vigilancia meteorológica, ante un episodio de calor extremo que afectará a todo el departamento de los Pirineos Atlánticos.
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