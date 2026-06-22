La situación será complicada el lunes. El Departamento vasco de Seguridad ha elevado a alarma roja para el lunes la situación de Euskadi por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados.

La alarma roja, el máximo nivel de alerta, estará activa entre el mediodía de mañana y las 20:00 horas en todo el territorio vasco.

Las máximas podrán rondar los 37 grados en la costa, los 40 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en el sur de Álava, y los 39 en el interior de este territorio.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 21 grados en la zona de costa, de los 20 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de los 19 en el interior de Álava y de los 22 en el sur de esta provincia.

Además, hay un aviso amarillo para el lunes por riesgo de incendio forestal durante toda la jornada al combinarse las altas temperaturas con la intensidad del viento de componente sur.

Ante esta situación el departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak.

En la CAV no se activaba una alarma roja desde el 23 de agosto de 2023. Aquel día se alcanzaron los 45,6 grados en Sodupe, el registro más alto jamás registrado en la CAV.

Para el martes la alerta por calor baja a nivel naranja entre las 12:00 horas y la medianoche al esperarse máximas de entre 35 y 39 grados dependiendo de la zona y mínimas de entre 19 y 22 grados.

Al igual que e lunes se mantiene el aviso amarillo por incendios forestales