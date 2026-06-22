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El episodio de calor extremo encara su jornada más dura

Iparralde permanece bajo alerta roja por temperaturas extremas, mientras que la Comunidad Autónoma Vasca activará a las 12:00 la alarma roja y la fase de emergencia del LABI. Navarra mantiene el aviso naranja, al menos, hasta el martes.
GETXO (BIZKAIA), 21/06/2026.- Una mujer se refresca en una ducha en la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este domingo, jornada en la que el Departamento vasco de Seguridad ha elevado la alerta a roja por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. EFE/ Miguel Toña
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EITB

Última actualización

Ola de calor

Las temperaturas han estado por encima de 40 grados este domingo y se espera que el lunes sean todavía más altas.
El departamento de Seguridad ha declararado para hoy la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI".
Medidas excepcionales en Iparralde: en Baiona, 11 de las 22 escuelas cerrarán el lunes y el martes.

OLA DE CALOR

Atendidas 25 personas en la CAV como consecuencia de las altas temperaturas registradas este domingo

Agencias | EITB

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.
SAN SEBASTIÁN, 21/06/2026.- Donostiarras y visitantes se refrescan este domingo en la isla de Santa Clara de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este lunes poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Atendidas 25 personas en la CAV como consecuencia de las altas temperaturas registradas este domingo

Alarma roja en la CAV

La situación será complicada el lunes. El Departamento vasco de Seguridad ha elevado a alarma roja para el lunes la situación de Euskadi por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. 

La alarma roja, el máximo nivel de alerta, estará activa entre el mediodía de mañana y las 20:00 horas en todo el territorio vasco.

Las máximas podrán rondar los 37 grados en la costa, los 40 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en el sur de Álava, y los 39 en el interior de este territorio.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 21 grados en la zona de costa, de los 20 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de los 19 en el interior de Álava y de los 22 en el sur de esta provincia.

Además, hay un aviso amarillo para el lunes por riesgo de incendio forestal durante toda la jornada al combinarse las altas temperaturas con la intensidad del viento de componente sur.

Ante esta situación el departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak.

En la CAV no se activaba una alarma roja desde el 23 de agosto de 2023. Aquel día se alcanzaron los 45,6 grados en Sodupe, el registro más alto jamás registrado en la CAV.

Para el martes la alerta por calor baja a nivel naranja entre las 12:00 horas y la medianoche al esperarse máximas de entre 35 y 39 grados dependiendo de la zona y mínimas de entre 19 y 22 grados. 

Al igual que e lunes se mantiene el aviso amarillo por incendios forestales

Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios

En Navarra el mapa de avisos se tiñe de naranja en toda la comunidad En el centro y la zona de la Ribera los termómetros alcanzarán los 40 grados, una temperatura que podrá superarse localmente. El nivel naranja se mantendrá durante toda la jornada del lunes y el martes. 

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) las temperaturas seguirán altas, al menos, hasta el miércoles por la noches y luego, según esa previsión, podrían comenzar a bajar levemente. 

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha recordado que el riesgo de incendio será "muy alto" o "extremo"  y ha pedido  extremar la precaución durante el fin de semana y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

Alerta roja en Iparralde

En Iparralde se están adoptando medidas excepcionales para evitar riesgos ante esta ola de calor, y en Baiona, por ejemplo, 11 de las 22 escuelas (las potencialmente vulnerables) cerrarán el lunes y el martes; en horas lectivas,los niños permanecerán en el estadio Jean-Dauger, protegidos del calor. 

Por su parte, en varias piscinas públicas, la entrada será gratuita estos días, como medida extraordinaria para hacer frente al calor.