Atendidas 25 personas en la CAV como consecuencia de las altas temperaturas registradas este domingo
El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este domingo a 25 personas hasta las siete de la tarde como consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi.
Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.
Por territorios, en Gipuzkoa se han registrado cuatro casos, en Bizkaia un total de 21 y en Álava ninguno.
Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026.
Medidas y consejos para hacer frente al calor extremo
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