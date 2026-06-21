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Atendidas 25 personas en la CAV como consecuencia de las altas temperaturas registradas este domingo

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.
SAN SEBASTIÁN, 21/06/2026.- Donostiarras y visitantes se refrescan este domingo en la isla de Santa Clara de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este lunes poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Playa de Santa Clara, en Donostia, hoy. EFE.
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Agencias | EITB

Última actualización

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este domingo a 25 personas hasta las siete de la tarde como consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi.

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.

Por territorios, en Gipuzkoa se han registrado cuatro casos, en Bizkaia un total de 21 y en Álava ninguno.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026.

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