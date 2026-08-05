Un guardia civil asesina a su expareja, también agente, en Llanes

Un guardia civil ha asesinado a su expareja, también agente, en Llanes (Asturias), en el cuartel del Instituto Armado donde ambos residían. Los hechos han ocurrido sobre las 14:00 horas de hoy.

Según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado, el agresor ha disparado contra la mujer y, acto seguido, ha herido de gravedad al compañero que ha acudido en su ayuda.

Al parecer, durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias., y estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor también ha fallecido.

Fuentes de la investigación han informado de que la agente fallecida estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía dos hijas en común.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta Llanes para hacerse cargo de las investigaciones.