VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Un guardia civil asesina a su expareja, también agente, en Llanes

El agresor ha fallecido como consecuencia de los disparos que ha recibido por otros agentes que han intentado que no huyera.
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Inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Llanes, este miércoles. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Guardia zibil batek bikotekide ohia hil du Llanesen
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EITB

Última actualización

Un guardia civil ha asesinado a su expareja, también agente, en Llanes (Asturias), en el cuartel del Instituto Armado donde ambos residían. Los hechos han ocurrido sobre las 14:00 horas de hoy.  

Según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado, el agresor ha disparado contra la mujer y, acto seguido, ha herido de gravedad al compañero que ha acudido en su ayuda.

Al parecer, durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias., y estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor también ha fallecido

Fuentes de la investigación han informado de que la agente fallecida estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía dos hijas en común.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta Llanes para hacerse cargo de las investigaciones.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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