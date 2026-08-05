Carabela portuguesa
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La llegada masiva de carabelas portuguesas obliga a prohibir el baño en las tres playas de San Sebastián

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Karabela portugaldarren etorrera masiboak Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatzera behartzen du

Última actualización

Se ha prohibido el baño en las tres playas donostiarras, y en Getaria y Zarautz también han avisado de la llegada de grandes ejemplares. En Saturrarán, en Mutriku, han tenido que trasladar en ambulancia a una persona que había sufrido una picadura de carabela portuguesa.

Donostia-San Sebastián Playa de la Concha Mutriku Deba Getaria Sociedad

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