La llegada masiva de carabelas portuguesas obliga a prohibir el baño en las tres playas de San Sebastián
Se ha prohibido el baño en las tres playas donostiarras, y en Getaria y Zarautz también han avisado de la llegada de grandes ejemplares. En Saturrarán, en Mutriku, han tenido que trasladar en ambulancia a una persona que había sufrido una picadura de carabela portuguesa.
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