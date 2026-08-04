No se tolerará a "ninguna agresión"

Una vez reencarnado en Iñaki Kerejazu, este ha tardado poco más de tres minutos en cruzar la plaza escoltado por integrantes de cuadrillas de blusas y neskas, que le han abierto pasillo hasta la la balconada. Allí, ya con su pañuelo colocado y paraguas en mano, ha entonado primero en euskera y luego en castellano la tradicional canción en su honor: "Celedón se ha hecho una casa nueva, Celedón, con ventana y balcón", coreada por toda la plaza.

Kerejazu ha animado a los vitorianos a cuidarse los unos a los otros durante las fiestas porque esa es "la única forma de pasarlo bien". En este sentido ha asegurado que no se tolerará a "ninguna agresión" y que en caso de producirse la ciudad de Vitoria dará una respuesta.

Se ha referido también al "balcón bastante vacío" que la muerte este año de la abuela del Alavés Asun Gorospe ha dejado en la plaza de la Virgen Blanca, desde donde solía ver la bajada de Celedón. "Por todos los que no están aquí hoy, cantemos fuerte", ha invitado antes de volver a entonar su canción.

También ha tenido un recuerdo a "nuestros abuelos y abuelas porque hace 50 años nos dieron una lección de dignidad", ha dicho en referencia a los sucesos del 3 de marzo de 1976. "Gora Martxoaren 3a", ha arengado desde la balconada de San Miguel.

Más de 400 actividades programadas

Ha sido el arranque de unas fiestas de La Blanca con más de 400 actividades programadas, entre las que destacan los tradicionales, como el Rosario de la Aurora de la madrugada del día 5, que sigue congregando a miles de fieles, los paseíllos y los conciertos.



Tras el de esta noche de Etzakit, uno de los conciertos más esperados, el de Leire Martínez el miércoles, está en el aire porque hay anunciada huelga de los técnicos de espectáculos. En los días posteriores los conciertos principales serán los de Soziedad Alhololika, Neomak y Celtas Cortos.



Otro reclamo de las fiestas de la Blanca es el paseíllo, con 32 cuadrillas y casi ocho mil blusas y neskas recorriendo el camino.



Además, como cada año, habrá vaquillas, actuaciones de humor en el Prado, pelota a mano profesional, gargantúas, zoco árabe, descenso de goitiberas y fuegos artificiales cada noche.



En total, seis días de fiestas hasta la madrugada del 9 al 10 de agosto, cuando a la una de la noche Celedón regresará al campanario.