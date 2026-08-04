Martxoak 3ko sarraskia gogoan, Zeledonek hasiera eman die Ama Zuriaren jaiei
Baskoniako ordezkariek suziria piztu eta Zeledon jaitsita, festa lehertu da Gasteizen, Andra Maria Zuriaren plaza gainezka zegoela.
Jaitsi da Zeledon eta lehertu da festa Gasteizen. Zalduondoko baserritarrari harrera ezin beroagoa egin diote Andre Maria Zuriaren plazan zain zituen milaka eta milaka lagunek.
Ohi bezala, 18:00etan jaurtitako txupinazoak eman dio hasiera festari. Aurten, Baskonia taldeko ordezkariek izan dute suziria pizteko ohorea: Felix Fernandez entrenatzailea, Tadas Sedekersis jokalaria eta Myriam Pereda jarraitzailea igo dira balkoira, eta ondoren agertu da Zeledon San Miguelgoko kanpandorretik. Orduan egin du eztanda giroak.
Hirugarren urtez jarraian, Iñaki Kerejazuk hezurmamitu du Zeledon. Aurten, hiru bat minutu behar izan ditu plaza zeharkatu eta balkoiraino iristeko.
"Ez dugu inolako erasorik onartuko"
Han, Zapia lepoan jarri, eta euskaraz ekin dio: "Zeledon, etxe berria egin duk! Zeledon, balkoian leiho on!".
Plazan bildutakoei zuzendu zaie, festak ondo pasatzeko eta elkar zaintzeko eskatuz, haren hitzetan, hori delako ondo pasatzeko modu bakarra. Argi esan du jaietan ez dela eraso bakar bat ere onartuko, eta egotekotan, Gasteizek irmo erantzungo duela ohartarazi du.
Bereziki gogoan izan ditu Martxoaren 3ko biktimak, sarraskia gertatu zela 50 urte bete direnean. Orduko aitonak eta amonak gogoratu ditu, eman ziguten "duintasun irakaspenagatik".
Halaber, gaur "hutsik dagoen balkoi bat" ere aipatu du, Asun Gorospe Alaves taldeko amonaren omenez. Andre Maria Zuriaren plazako balkoi batetik ikusi ohi zuen Zeledonen jaitsiera. "Gaur hemen ez dauden guztiengatik, abestu dezagun ozen", esan du.
400 ekitaldi baino gehiago
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat hil da Lizarran, balkoi batetik erorita, Poliziarengandik ihesi zihoala, genero-indarkeria kasu baten ostean
Ikerketaren arabera, hildakoa laugarren solairutik erori da balkoi batetik bestera igarotzen saiatzen ari zela, agenteak Santiago plazako etxebizitza batera iritsi direnean. Bertan, emakume batek eraso baten berri eman du. Auzia sekretupean dagoenez, ez dute emakumearen egoeraz informatu.
Uharteko parrokoak "Rabat bonbardatzea" eta migratzaileei suarekin erantzutea proposatu du
Javier Aizpun apaizak hainbat mezu argitaratu ditu X sare sozialean Ceutako migrazio krisiaren inguruan, eta Marokoren eta migratzaileen aurkako muturreko neurri gogorrak proposatu ditu.
Zuzenean: Zeledonen igoera
Jarraitu zuzenean Zeledonen igoera Joseba Olagarai eta Josu Pedruzoren kontakizunarekin.
Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Jarraitu zuzenean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Josu Pedruzoren komentarioekin.
Poliziak duela 16 urte Fiteroko monasteriotik lapurtutako egurrezko erliebe bat berreskuratu du
Fiteroko Santa Klara Monasterioko aldare nagusian zegoen, eta handik hartu zuten duela 16 urte. Zizelkatutako egurrezko erliebea herriko apaizari eman zaio.
Zuzenean: Zeledonen jaitsiera
Andre Maria Zuriaren jaiak 18:00etan hasiko dira, Zeledonen jaitsierarekin. Baskoniak botako du txupinazoa aurten. EITBk zuzenean emango du ospakizunen hasiera, 17:30etatik aurrera.
Zuzenean: Zeledonen jaitsiera
Gasteizko jaiak gaur hasiko dira, 18:00etan. Zeledon jaitsiko da eta Baskoniak txupinazoa botako du. EITBk zuzenean emango du ospakizunen hasiera, 17:30etik aurrera.
San Mamesko metro geltokia berriz ireki dute, sarrerako eskaileretan sutea piztu ostean
Suhiltzaileak metroaren sarreran izan dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ketza sortu da.
Artxandako tuneletako Deustuko tartea ireki dute
Bizkaiko Foru Aldundiak estaldura, drainatze-sistemak, ebakuazio-galeriak, argiztapena eta gorabeherak detektatzeko sistema automatikoak hobetu ditu. Udazkenean, Salbeko zatiaren txanda izango da.