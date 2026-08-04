ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK
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Martxoak 3ko sarraskia gogoan, Zeledonek hasiera eman die Ama Zuriaren jaiei

Baskoniako ordezkariek suziria piztu eta Zeledon jaitsita, festa lehertu da Gasteizen, Andra Maria Zuriaren plaza gainezka zegoela. 

 

Iragarkia
celedon gasteiz ama zuriaren jaiak
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Jaitsi da Zeledon eta lehertu da festa Gasteizen. Zalduondoko baserritarrari harrera ezin beroagoa egin diote Andre Maria Zuriaren plazan zain zituen milaka eta milaka lagunek. 

Ohi bezala, 18:00etan jaurtitako txupinazoak eman dio hasiera festari. Aurten, Baskonia taldeko ordezkariek izan dute suziria pizteko ohorea: Felix Fernandez entrenatzailea, Tadas Sedekersis jokalaria eta Myriam Pereda jarraitzailea igo dira balkoira, eta ondoren agertu da Zeledon San Miguelgoko kanpandorretik. Orduan egin du eztanda giroak. 

Hirugarren urtez jarraian, Iñaki Kerejazuk hezurmamitu du Zeledon. Aurten, hiru bat minutu behar izan ditu plaza zeharkatu eta balkoiraino iristeko. 

VITORIA, 04/08/2026.- Miles de personas asisten este martes a la tradicional bajada de Celedón, que da comienzo a las Fiestas de la Blanca de Vitoria, que durante seis días llenarán las calles de la ciudad de distintas actividades festivas en las que las cuadrillas de blusas y neskas serán las protagonistas. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

 

"Ez dugu inolako erasorik onartuko" 

Han, Zapia lepoan jarri, eta euskaraz ekin dio: "Zeledon, etxe berria egin duk! Zeledon, balkoian leiho on!".

Plazan bildutakoei zuzendu zaie, festak ondo pasatzeko eta elkar zaintzeko eskatuz, haren hitzetan, hori delako ondo pasatzeko modu bakarra. Argi esan du jaietan ez dela eraso bakar bat ere onartuko, eta egotekotan, Gasteizek irmo erantzungo duela ohartarazi du. 

Bereziki gogoan izan ditu Martxoaren 3ko biktimak, sarraskia gertatu zela 50 urte bete direnean. Orduko aitonak eta amonak gogoratu ditu, eman ziguten "duintasun irakaspenagatik". 

Halaber, gaur "hutsik dagoen balkoi bat" ere aipatu du, Asun Gorospe Alaves taldeko amonaren omenez. Andre Maria Zuriaren plazako balkoi batetik ikusi ohi zuen Zeledonen jaitsiera. "Gaur hemen ez dauden guztiengatik, abestu dezagun ozen", esan du. 

400 ekitaldi baino gehiago 

 
Askotariko 400 ekitaldi baino gehiago biltzen dituen egitaraua martxan da, beraz. Orotara, sei festa-egun, abuztuaren 10era arte. Orduan itzuliko da Zeledon kanpandorrera. 
 
Ikusteko dago ikuskizunetako teknikariek iragarritako grebak zenbaterainoko eragina izango duen. Gaur gauerako Etzakiten kontzertua dago aurreikusita,  biharko, Leire Martinezena, eta datozen egunetarako, Soziedad Alkoholika, Neomak edota Celtas Cortos taldeen kontzertuak daude programatuta. 


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