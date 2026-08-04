San Mameseko metro geltokia hustu dute sarrerako eskaileretan piztutako sute baten ondorioz
Suhiltzaileak metroaren sarreran ari dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ken handia sortu da. Trenak geltokian geratzen dira, baina ezin da Luis Briñaseko sarrera erabili, soilik Sabino Aranakoa dago irekita.
San Mameseko metro-geltokia jendez hustu behar izan dute, metrora sartzeko eskailera mekanikoetan sute bat piztu eta gero, dirudienez, hautsa batu delako. Kea sortu da inguruan. Ezbeharra 07:50ak aldera jazo da.
Suhiltzaileak metroaren sarreran ari dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ken handia sortu da. Trenak geltokian geratzen dira, baina ezin da Luis Briñaseko sarrera erabili, soilik Sabino Aranakoa dago irekita.
Geltokian zeuden erabiltzaileak San Mames autobus geltokiaren ondoko plazara eraman dituzte.
Suhiltzaileak bertara joan dira kaltetutako eskaileretan esku hartzeko eta dagozkion berrikuspen-lanak egiteko.
Ez da zauriturik egon.
Zure interesekoa izan daiteke
Artxandako tuneletako Deustuko tartea ireki dute
Bizkaiko Foru Aldundiak estaldura, drainatze-sistemak, ebakuazio-galeriak, argiztapena eta gorabeherak detektatzeko sistema automatikoak hobetu ditu. Udazkenean, Salbeko zatiaren txanda izango da.
Andre Maria Zuriaren jaietako ezin galduko 5 ekitaldi
Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiez gozatzeko prest? Hemen, galdu ezin dituzun 5 ekitaldi proposatzen dizkizugu.
Gasteiz, jaiei ongi etorria emateko prest Zeledonen jaitsierarekin
Gasteizko jaiak gaur hasiko dira, 18:00etan: orduan jaitsiko da Celedon eta Baskoniak txupinazoa botako du. EITBk zuzenean eskainiko du ospakizunen hasiera, 17:30etik aurrera, ETB2n eta eitb.eus-en, baita jaietako ekitaldi nagusiak ere, abuztuaren 9ra arte.
26 urteko emakume bat larri zauritu da Lerinen izandako trafiko-istripu batean
NA-122 errepidean gertatu da ezbeharra. Antza, ibilgailua bidetik atera da eta hainbat itzulipurdi eman ditu.
Maider Etxebarriak hiriko proiektuen balantzea egin du, Andra Mari Zuriaren jaien atarian
"Urte emankorra izan da", adierazi du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak. Hurrengo erronka Andra Mari Zuriaren jaiak dira. 400 ekitaldi baino gehiago daude programatuta datozen egunetarako.
Jaurlaritzak "erantzukizun argiak" dituen "egiturazko migrazio plana" eskatu die Espainiari eta Europari
Melgosa sailburuaren hitzetan, Ceutan gertatutakoa "oso larria da" eta Eusko Jaurlaritza aspalditik ohartarazten ari den zerbait berresten du: "migrazioak aspaldi utzi zion egoera koiuntural bat izateari".
Ceutara heldutako ehunka migratzaile hondartzan daude, gero eta egoera prekarioagoan
Poliziak Trampolin hondartza inguratu egin du, migratzaileak hirira sar ez daitezen. Egunetik egunera, elikagai falta, ur-eskasia eta bildutakoen arteko tentsioa handituz doaz eta migratzaileen egoera gero eta gogorragoa da, batez ere beren etorkizunari buruzko ziurgabetasuna dela eta.
Gizon bat atxilotu dute Donostian emakume bati sexu-erasoa egitea leporatuta
Erasoa larunbat goizaldean egin zuen, Amarako etxebizitza batean, eta atxiloketa goiz horretan egin zuen Ertzaintzak. Atxilotua epailearen esku dago jada.
Gizon bat atxilotu dute Angelun 10 urteko alabari sexu-abusua egitea leporatuta
Erasoak ikasturte barruko oporretan jazo dira, neskatoa aitaren etxean zegoen bitartean. Epailearen aginduz, gizona espetxeratu egin dute, behin-behinean.