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San Mameseko metro geltokia hustu dute sarrerako eskaileretan piztutako sute baten ondorioz

Suhiltzaileak metroaren sarreran ari dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ken handia sortu da. Trenak geltokian geratzen dira, baina ezin da Luis Briñaseko sarrera erabili, soilik Sabino Aranakoa dago irekita. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

San Mameseko metro-geltokia jendez hustu behar izan dute, metrora sartzeko eskailera mekanikoetan sute bat piztu eta gero, dirudienez, hautsa batu delako. Kea sortu da inguruan. Ezbeharra 07:50ak aldera jazo da.

Suhiltzaileak metroaren sarreran ari dira lanean. Dirudienez, eskailera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ken handia sortu da. Trenak geltokian geratzen dira, baina ezin da Luis Briñaseko sarrera erabili, soilik Sabino Aranakoa dago irekita. 

Geltokian zeuden erabiltzaileak San Mames autobus geltokiaren ondoko plazara eraman dituzte. 

Suhiltzaileak bertara joan dira kaltetutako eskaileretan esku hartzeko eta dagozkion berrikuspen-lanak egiteko. 

Ez da zauriturik egon.

Metro Bilbao Bilbo Gizartea

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