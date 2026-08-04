EBko Barne ministroek Ceutako krisia aztertuko dute gaur ezohiko bilera batean
Europar Batasuneko Barne ministroek ezohiko bilera egingo dute astearte honetan bideokonferentzia bidez, azken egunetan Marokotik etorritako milaka pertsona iritsi ostean Ceutan izandako migrazio-krisia aztertzeko.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak premiazko bilera eskatu zion Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari eta 22 estatu kideren babesa jaso zuen. EBko Kontseiluko presidentzia irlandarrak berretsi egin zuen bilera.
Espainiako Barne ministroak, Fernando Grande-Marlaskak, bere homologoei jakinaraziko die Espainiak EBko kanpo mugen kontrolarekin eta migrazio arloko Europar Batasuneko araudia betetzearekin duen konpromisoa. Bere saileko iturrien arabera, Espainiako migrazio politika "prebentiboa, ez epe laburrekoa" dela defendatuko du, eta jatorrizko eta igarotze herrialdeekiko lankidetzan oinarrituta dagoela, besteak beste, Mauritania, Senegal, Gambia eta Marokorekiko lankidetzan.
Halaber, Espainiara modu irregularrean iritsi zirenen datuak azalduko ditu; izan ere, Barne Ministerioaren arabera, % 42 baino gehiago jaitsi ziren 2025ean, eta % 25 inguru Estatu osoan joan den uztailaren erdialdera arte.
Hogeita zazpiek babesa emango diote Espainiari
Bileraren aurretik, estatu kideek EBn dituzten enbaxadoreek egoera aztertu zuten Ordezkari Iraunkorren Komitean (Coreper). Iturri diplomatikoen arabera, Hogeita zazpiek elkartasuna adierazi zioten Espainiari, eta krisia kudeatzeko hedatutako erantzunaren azkartasuna aitortu zuten.
Gainera, migrazio-krisian hildakoak izana kondenatu zuten; izan ere, astelehen honetan zabaldutako zifra ofizialen arabera, 70 pertsona baino gehiago hil dira.
Aurreikuspenen arabera, ministroek beste herrialde batzuekiko koordinazioa indartzeko eta Europar Batasuneko kanpo-mugen babesa hobetzeko neurriak ere eztabaidatuko dituzte bileran.
Europak erantzun komun bat emateko deia
Pedro Sanchezi igorritako gutunean, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Espainiak eta Marokok egindako kudeaketa goraipatu zuen, eta migrazio-krisiaren aurrean erantzun europar bateratua, bateratua eta solidarioa emateko beharra azpimarratu zuen.
Bestalde, Espainiako Gobernuak 3.000 soldadu inguru ditu Ceutan, segurtasun indarrekoak eta Armadakoak, eta "behar den denbora" jarraituko dute hirian segurtasuna bermatzeko.
Bileraren amaieran, Grande-Marlaskak agerraldia egingo du komunikabideen aurrean, bileraren ondorioen eta EBko Barne ministroek hartutako erabakien berri emateko.
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