Sanchezek EBko Barne ministroen premiazko bilera eskatu du, Ceutako migrazio krisiaren harira
Espainiako Gobernuko presidenteak "kezka larria" helarazi dio Ursula von der Leyeni Europako zenbait gobernuren erreakzioagatik, eta Italiak iragarritako mugen itxiera gogor kritikatu du.
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek Europar Batasuneko Barne ministroen ezohiko eta premiazko bilera eskatu du, aste honetan Ceutan piztutako migrazio krisia aztertzeko. Horren berri Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari bidalitako gutunean eman du.
Bertan, "kezka larria" agertu dio Europako zenbait gobernuk Ceutan 50.000 migratzaile baino gehiago sartu ostean izandako jarreragatik.
Sanchezek bereziki kritikatu ditu Espainiaren kudeaketa zalantzan jarri duten ekimenak, baita herrialdea Schengen eremutik aldi baterako kanporatzeko proposamenak ere. Haren ustez, jarrera horiek "aurreiritziek, albiste faltsuek, ezjakintasunak edo interes politikoek" bultzatuta daude, eta Europar Batasunaren oinarrian dauden elkartasun printzipioen aurka doaz.
Italiaren aurkako kritikak
Gobernuko presidenteak "berekoitzat", "polarizatzailetzat" eta "legez kanpokotzat" jo du Italiako lehen ministro Giorgia Melonik Espainiarekiko mugak ixteko iragarritako erabakia.
Sanchezen esanetan, estatu kide batzuen erreakzioa neurrigabea izan da. Gogorarazi du, gainera, Ceuta ez dagoela Schengen eremuaren barruan, eta Espainiak lortu duela modu irregularrean sartu ziren migratzaile "ia guztiak" Marokora itzultzea, Europako beste herrialde batzuetara baimenik gabe joatea ere eragotzita.
Era berean, Frontexen datuak aipatuta, adierazi du Espainia Europar Batasuneko kanpo-muga "iragazkortasun txikienetakoa" dela, eta azken bost urteetan hegoaldeko mugatik izandako sarrera irregularrak Italian erregistratutakoen erdiak baino ez direla izan.
Premiazko bideokonferentzia eskatu du
Egoeraren aurrean, Sanchezek Europar Batasuneko Kontseiluaren Irlandako presidentetzari eskatu dio Barne ministroen ezohiko bideokonferentzia premiaz deitzeko.
Helburua, haren esanetan, horrelako migrazio-krisiei erantzun bateratua ematea eta Europar Batasunaren kanpo-mugen babesa estatu kide guztien erantzukizun partekatua dela berrestea da.
Espainiaren migrazio politika defendatu du
Von der Leyeni bidalitako gutunean, Sanchezek azken urteotan Espainiak garatutako migrazio politika ere defendatu du. Haren esanetan, politika horri esker nabarmen murriztu dira iritsiera irregularrak.
Era berean, gogorarazi du Espainiak elkartasuna erakutsi duela aurreko migrazio-krisietan ere, besteak beste, 2023an Lampedusara iritsitako migratzaileak hartuta. Horregatik, Europako Batzordeari eskatu dio estatu kideekin eta Marokoko agintariekin batera erantzun "azkarra, eraginkorra eta koordinatua" bultza dezala.
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