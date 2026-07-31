Migrazio krisia

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Italiak Schengen akordioa eten du Espainiarekin, eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan

Gutxienez hilabetez, kontrolak ezarriko dizkie Espainiatik doazen eta europar jatorria ez duten bidaiariei; Europar Batasuneko gainerako herrialdeetatik doazenek, berriz, ez dituzte kontrol horiek gainditu beharko.

giorgia meloni italia
Giorgia Meloni, artxiboko irudi batean.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Italiako agintariek Espainiarekiko itsas eta aire mugak ixteko agindua eman dute gaur, bi herrialdeen arteko talka diplomatiko betean, Ceutako migrazio krisiaren harira. Erabakiak Schengen Hitzarmenaren aplikazioa etetea dakar, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak proposatu bezala.

Neurri horrek Espainiatik doazen hegazkin eta itsasontziei mugako kontrolak ezartzea ekarriko du. Gutxienez hilabetez, Italiak kontrolak ezarriko dizkie Espainiatik doazen eta europar jatorria ez duten bidaiariei; Europar Batasuneko gainerako herrialdeetatik doazenek, berriz, ez dituzte kontrol horiek gainditu beharko.

"Espainiarekiko aireko eta itsasoko mugetan sarbide-kontrolak berrezartzeak ez die inolako aldaketarik ekarriko Espainiako eta Europako bidaiariei Italiarantz, eta gure herrialdean sartzen jarraituko dute, ohi bezala, izapide burokratiko gehigarririk gabe", Italiako Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.

Ildo horretatik, aireportu- eta portu-kontrol horiek ausazkoak izango dira, eta Europar Batasunekoak (EB) ez diren herritarrei baino ez diete eragingo.

Hala ere, Italiako hedabideen arabera, Barne Ministerioak itsas eta aire mugak ixteko agindua eman du, Barne Ministerioan egin den Immigrazioa eta Mugen Segurtasuna Aztertzeko Batzordearen bileraren ondoren. Matteo Piantedosi Barne ministroa bera izan da bileraren buru.

Frantziarekin harremanetan

Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroarekin hitz egin ondoren hartu du erabakia Piantedosi Italiako Barne ministroak. Bi ministroek bi herrialdeen arteko lurreko mugan kontrolak indartzea adostu dute. 

Marokotik Ceuta hiri autonomora milaka pertsona iritsi ondoren etorri da Italiako Gobernuaren erabakia.

Iraganean, Italiak mugako kontrolak ezarri zituen aldi baterako Esloveniarekiko mugan, Balkanetako migrazio bidetik iristen ziren migratzaileen kopurua mugatzeko asmoz.

Migrazioa Pedro Sanchez Politika

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