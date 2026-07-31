Italiak eta Finlandiak Espainia Schengen eremutik kanpo uzteko eskatu dute, eta Danimarkak eta Suediak mugako kontrolak "zorrozteko"
Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa izan da Espainia pertsonen zirkulazio askeko lurraldetik kanpo uztea iradoki duen lehena. Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek "itzulketa azkarrak" eskatu ditu.
Italia eta Finlandiako gobernuek Espainia Schengen eremutik kanporatzea proposatu dute, Ceutan piztutako migrazio krisiaren ondorioz. Finlandiako Barne ministro Mari Rantanenek eta Ogasun ministro Riikka Purrak ostiral honetan babestu dute Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak egindako proposamena, Ceutako migrazio krisiari erantzuteko Espainia Schengen eremutik kanpo uztearen alde agertuta.
Danimarkan, Immigrazio eta Integrazio ministro Morten Bodskov sozialdemokratak adierazi du Kopenhageko Gobernuak "gertutik" jarraitzen duela "milaka migratzaile Ceutara iritsi ondoren Espainian sortutako egoera", eta gogorarazi du "Schengengo lankidetza funtsezkoa dela EBren mugak bermatzeko".
Suedian ere, Ulf Kristersson lehen ministroak esan du Espainiako agintariek "egoeraren kontrola berreskuratu" behar dutela Ceutan, eta ohartarazi du Eskandinaviako Gobernua neurriak hartzeko prest dagoela egoerak okerrera egiten badu.
"Espainiak berehala jardun behar du egoeraren kontrola berreskuratzeko eta Schengengo lankidetzaren esparruan hartutako konpromisoak betetzeko", adierazi du Kristerssonek, Alderdi Moderatuko buruzagiak.
Finlandiaren gaitzespena
Danimarka eta Suedia ez dira Finlandia bezain urrun joan, Finlandiako Gobernua izan baita Italiak Espainia Schengendik kanpo uzteko egin duen proposamenarekin bat egin duen lehena. Finlandiarren Alderdi ultrakontserbadoreko kidea den Rantanen ministroak sare sozialetan esan du Espainiak "porrot" egin duela "Schengen eremuko kanpoko muga legez kanpoko immigraziotik babesten".
"Honek ezin du horrela jarraitu", salatu du Finlandiako Barne ministroak, Meloniren hitzei babes publikoa emateko, Espainiarekiko Schengen eremua "bertan behera" utzi baitzuen.
"Europako herrialde guztiek babestu behar dute Meloniren proposamena. Kanpoko muga babesteko betebeharra betetzen ez duten herrialdeak ezin dira Schengengo kide izan", adierazi du Rantanenek.
Purrak "ateak ixteko" deia egin du, mugen itxierari erreferentzia eginez. "Finlandiara ez da inor etorriko garapen bidean dauden herrialdeen inbasioetatik, sozialistek bultzatuta", esan du.
Meloniren aurrekaria
Finlandiako Gobernuaren jarreraren aurrekaria Italiatik iritsi zen. Giorgia Meloni lehen ministroak ostegunean baieztatu zuenez, "ezohiko neurriak" aztertzen ari dira mugak babesteko, baita Schengen eremua Espainiarekin eteteko ere.
"Ceutatik datozen irudiak zirraragarriak dira, eta berriro erakusten dute kontrolik gabeko legez kanpoko immigrazioa benetako mehatxua dela Europako mugen segurtasunerako", idatzi zuen bere sare sozialetan. Zenbait gobernuk ez ezik, finlandiarrak adibidez, Europa osoko immigrazioaren aurkako alderdiak ere proposamena babesten ari dira.
Bitartean, Frantziako Gobernuak iragarri du Espainiako Estatuarekiko mugako kontrolak indartu dituela, eta neurri horrek Gipuzkoatik eta Nafarroatik Ipar Euskal Herrirako mugako pasabideei eragiten diela.
Von der Leyenek eskatu du “itzulketa azkarrak”
Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek ostiral honetan adierazi du Ceutatik iristen ari diren irudiak —Marokotik milaka lagun muga-horma inguruko dikea zeharkatuta modu irregularrean Espainiako lurraldera sartu direnekoak— "onartezinak" direla. Horren hitzetan, "itzulketak azkarrak izan behar dira, gure arauek ahalbidetzen duten bezala".
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