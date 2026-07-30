Migrazio-krisiaren aurrean "larrialdi nazionala" deitzeko eskatu dio Ceutak Espainiako Gobernuari
Milaka pertsonak zeharkatu dute gaur Marokotik Ceutarako muga, kontrolik gabe. Horietako asko, Tarajal ingurutik sartu dira, batzuk igerian eta beste batzuk kostaldetik oinez.
Migrazio-krisia lehertu da Ceutan, azken orduotan milaka pertsonak Maroko eta Ceuta arteko muga kontrolik gabe zeharkatu ondoren. Azken aste honetan 1.500 herritar baino gehiago iritsi direla esan dute hango agintariek, gehienak, gazteak.
Egoerari aurre egiteko, Juan Vivas Ceutako presidenteak Espainiako Gobernuari eskatu dio "larrialdi egoera" ezartzeko eta aginte bakarra hartzeko.
Halaber, Ceuta Hiriko Bozeramaileen Batzordeak —PP, PSOE, Vox, MDyC eta Ceuta Ya! taldeek osatzen dute—, Marokoko muga ixtea eskatu du, "premiaz eta berehala". Espainiako Armada bertaratzea ere galdegin du, egoerari aurre egiteko. Harrera zentroak gainezka daudela eta segurtasun neurriak areagotzea beharrezkoa dela nabarmendu dute.
Halaber, presidenteak "lasaitasun mezua" igorri die herritarrei. "Ez da Ceutak hala egoera bati aurre egiten dion lehen aldia. Aurrekoetan bezala, heldutasun eta elkartasun eredu izango gara. Elkarrekin eta batuta aurre egingo diogu egoerari", esan du.
Barne Ministerioaren erantzuna
Berehala etorri da Espainiako Gobernuaren erantzuna. Ez dute larrialdi egoera ezarriko Ceutan, eta ez du aginte bakarra hartuko. Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak azaldu duenez, hondamendi naturalak eta teknologikoak ematen direnerako aurreikusita dagoen mekanismoa da larrialdi egoeraren deklarazioa, eta ez migrazio krisietarako.
Halere, ziurtatu du Espainiako Gobernuak eskura dituen baliabideak indartuko dituela, egoera bere onera ekartzeko.
Gaur goizean, Grande-Marlaskak Vivas presidentearekin hitz egin du, eta bihar goizean Ceutara joango dela iragarri du, egoera bertatik bertara ikusteko.
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