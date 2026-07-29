AEBk eta Saudi Arabiak Iranen aldeko miliziei eraso egin diete Iraken, drone bidezko eraso baten ondoren
Bonbardaketek Herri Mobilizazioaren Indarretako 20 kide hil eta 32 zauritu dituzte gutxienez, eta Irakek larrialdiko bilera deitu du tentsioak gora egin duelako.
Estatu Batuek eta Saudi Arabiak doitasun handiko erasoak egin dituzte, astearte honetan, Irakeko ekialdean Iranen aldeko milizien posizioen aurka. Eraso horiek azken 72 orduetan Guardia Iraultzaile Islamikoari egotzitako hogeita hamar drone-erasori baino gehiagori erantzuteko egin dituzte. Eraso horiek AEBko indarren eta Saudi Arabiako azpiegitura energetikoen aurka zuzendu dira, AEBko Aginte Zentralak (Centcom) jakinarazi duenez.
Centcomen arabera, AEBren eta Saudi Arabiaren borroka-hegazkinek talde terroristen "instalazio logistiko eta armamentu ugariri" eraso diete Irakeko ekialdean.
Saudi Arabiak, bere aldetik, jakinarazi du eraso horiek bere lurraldearen ekialdeko petrolio-instalazioen aurka zuzendutako hainbat drone atzeman indargabetu ondoren gertatu direla. Bitartean, eskualdean tentsioa handitzen ari da.
Halaber, Saudi Arabiak, asteazken honetan, ohartarazi du Irakek egindako edozein erasori erantzuten jarraituko duela bere lurraldea eta instalazioak Iranekin lerrokatutako Irakeko milizien erasoen jomuga izaten jarraitzen badute, defentsa legitimorako eskubidea baitu.
Bestalde, Irango funtzionario batek ukatu egin du Teheranek Saudi Arabiako helburuei erasotzea agindu izana, Irango hedabide ofizialek jakitera eman dutenez.
Izan ere, IRIB estatuko albiste-agentziari egindako adierazpenetan, agintariak "erabat ukatu zuen beste herrialde batzuetatik Saudi Arabiako helburuen aurka jaurtitako horiekin edozein lotura izatea".
Erasoen ondorioz, Herri Mobilizaziorako Indarren aldeko milizietako 20 kide hil dira gutxienez, eta 32 zauritu, taldearen arabera.
Premiazko bilera Iraken
Ali al-Zaidi Irakeko lehen ministroak Segurtasun Nazionaleko Ministerio Kontseilua premiaz biltzera deitu du asteazken honetarako, astearte honetan izandako erasoen ostean. Bilera amaitutakoan, bonbardaketetan gertatukoa eta hartutako erabakien berri zehatza emango dute.
Eraso sorpresa AEBri
Bestalde, Estatu Batuek adierazi dute, astearte honetan, zapuztu egin dutela Iranetik Ekialde Hurbilean zabalduta dauden AEBko tropen aurka misil balistiko ugarirekin egindako ezusteko eraso saiakera. Donald Trump presidenteak Washington eta Teheran negoziazioetan ari zirela adierazi zuenetik egindako mota horretako lehen erasoa izango litzateke.
"Irango misil guztiak geldiarazi ditugu", ziurtatu du AEBko Aginte Zentralak, eta "indar estatubatuarrak alertan eta prestaketa maila altuan" daudela adierazi du.
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