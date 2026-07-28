Girondako sutea berraktibatu da fokuetako batean, eta beste 4.000 turista ebakuatu dituzte
Sutea gaur gauetik dago egonkortuta, baina agintariak fenomeno meteorologiko kaltegarrietarako prestatzen ari dira. Puntu horietako bat berriro aktibatu da haizearen norabidea aldatu da eta.
Tenperaturaren igoerak, haize-bolada gogorrekin batera, larrialdi-taldeek zuten beldurrik handiena berpiztu du: Girondako sutea egonkortuta zegoen eta indarra hartu du berriro fokuetako bat berraktibatuta.
Azken datu ofizialen arabera, suteak 42.000 hektarea baino gehiago suntsitu ditu dagoeneko. Sugarren ondorioz, 220.000 pertsona inguru ebakuatu dituzte 23 udalerritan, Arcachongo badiatik Bordeleraino hedatzen den perimetro zabal batean.
Gaur goizean, Lacanau kostaldeko herriko hainbat kanpinetan ostatu hartuta zeuden 4.000 turista inguru premiaz ebakuatu dituzte, prebentzio-neurri gisa.
Etorri berri den muturreko bero boladaren ondorioz, 37 graduko tenperatura maximoak izango dira gaur arratsaldean Bordelen, eta asteazkenean 38 graduraino igoko dira; horrek asko zailduko ditu itzaltze-lanak.
Suak eta keak kontrolik gabe egiten dute aurrera, eta, ondorioz, Bordele eskualdeko funtsezko komunikazio-bide ugaritako trafikoa erabat itxita dago. Kaltetutako arteria nagusien artean Baionatik gora doan A63 autobidea dago.
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