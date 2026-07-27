SUTEAK FRANTZIAN

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Girondako sutea "oro har egonkor" mantendu da gauean

Hala eta guztiz ere, sua kontrolik gabe dabil oraindik, eta egoera zaildu egin daiteke asteartetik aurrera, inguru horretan 40 graduko tenperaturak izango dira eta. Egoera horren aurrean, krisi kabinetea bilduko da astelehenean.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Girondako sute handia, oro har, egonkor mantendu da gauean zehar, eta ez da aldaketa handirik izan, departamenduko prefeturak astelehen honetan jakinarazi duenez. Horrek hobekuntza dakar aurreko bi gauekin alderatuta, bereziki zailak izan baitira.

Segurtasun indarrek eta larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute asteazkenetik 44.000 hektarea kiskali dituen eta 220.000 pertsona ebakuatzea eragin duen sutea geldiarazteko.

Prefeturaren arabera, ebakuatutakoak ezin izango dira etxera itzuli sua perimetratu arte, eta “ezin da aurreikusi” hori noiz gertatuko den. Gainera, asteartetik aurrera egoera zaildu egin daiteke, inguru horretan tenperatura altu-altuak izango baitira, 40 gradurainokoak.

Sute aktiboak

Asteburuan, sua Bordeletik hamabost bat kilometrora egon da, baina agintariek adierazi dutenez, hirian ez dago arriskurik, nahiz eta inguruko herriak ebakuatu dituzten.

Izan ere, Frantziako egoera zaila da eta urtea hasi denetik 115.000 hektarea erre dira, “errekor historikoa”, Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak igande honetan adierazi duenez.

Gainera, azaldu du herrialdeak 30-40 suri aurre egin behar izaten diela egunero, eta gaur egun, Girondako suteaz gain, “alde handiz handiena eta kezkagarriena dena”; Varen, Landetan eta Korsikan ere su aktiboak daude, besteak beste.

Testuinguru horretan, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak krisi kabinetea deitu du astelehen honetan; Barne Ministerioaren egoitzan bilduko da, eta sutearen bilakaera aztertuko du.

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