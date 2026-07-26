SUTEA NAFARROAN

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Berpiztu da ostiralean Castejonen piztutako sutea

Castejon Villa hotelaren inguruan berpiztutako sua itzaltzeko lanean ari dira suhiltzaileak, eta ez da inor zauritu.

Extinguido el incendio de Castejón
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Agentziak | EITB

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Ostiralean Castejónen piztutako landaredi-sutea berriz indartu da. Suhiltzaileak hura itzaltzeko lanean ari dira, NA-232 errepidearen 83. kilometroaren inguruan.

Sua Castejon Villa hotelaren inguruan berpiztu da. Nafarroako SOS 112k jakinarazi duenez, 11:04an jaso dute abisua.

Tuterako suhiltzaileak ari dira lanean bertan. Ingurumen Zaintzako Basozainak eta Foruzaingoa ere mobilizatu dituzte.

NA-232 errepidea AP-15arekin lotzen duen adarra itxita egongo da beste agindu bat eman arte. Ez da inor zauritu.

Nafarroa Suteak Gizartea

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