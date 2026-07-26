SUTEA ERANDION

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Erandioko birziklatze enpresa batean sutea izan ostean, Osasun Publikoak airearen neurketak egin behar izan ditu

Sua igande goizaldean piztu da, material elektronikoa eta hondakin-materiala erre ditu, eta ke-hodei beltza sortu da.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

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Sutea izan da gaur goizaldean Erandion, plastikoak birziklatzen dituen enpresa batean, eta, hori dela eta, Osasun Sailak airearen kalitatea neurtu behar izan du.

Gauerdiaren ostean, Kanterabidean kokatutako enpresa batean pilatuta zeuden material elektroniko eta hondakin batzuek su hartu dute, eta ke-hodei beltza sortu da. Ondorioz, Osasun Publikoak neurketak egin ditu.

Suhiltzaileek goizaldeko ordu biak aldera itzali dute sua, eta lauretan, airearen kalitatea egokia zela egiaztatu ondoren, gertakaria amaitutzat eman dute.

Suteak Suhiltzaileak Erandio Gizartea

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