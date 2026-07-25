Madrilgo eta Avilako suteek kontrolik gabe jarraitzen dute, baina suak indarra galdu du
60.000 pertsona baino gehiago ebakuatuta edo konfinatuta daude. Larunbat honetan haizeak berriro zaildu dezake sua itzaltzea; Europar Batasunak lau hegazkin anfibio bidaliko ditu, eta Pedro Sanchezek kaltetutako eremua bisitatu du.
Madrilgo Erkidegoko hego-mendebaldean eta Avilako probintzian piztutako baso-sute handiek aktibo eta kontrolik gabe jarraitzen dute. Hala ere, bart gaueko baldintza meteorologikoek suaren hedapena moteltzea eta haren indarra nabarmen apaltzea ahalbidetu dute.
Dena den, hobekuntza aldi baterakoa izan daiteke. Izan ere, iragarpenen arabera, larunbat honetan haizea indartu egingo da berriro, eta horrek sua itzaltzeko lanak berriz ere zaildu ditzake.
Madrilgo Erkidegoko hego-mendebaldeko muturrean dagoen suteak 6.000 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko. Espainiako Barne Ministerioaren arabera, berriz, 60.000 pertsona baino gehiago ebakuatu edo konfinatu dituzte Madrilgo Erkidegoan eta Gaztela eta Leonen, suteen ondorioz.
Larrialdiaren tamaina dela eta, Europar Batasunak Babes Zibilerako Mekanismoa aktibatu du. Horren bidez, lau hegazkin anfibio bidaliko ditu sua itzaltzeko lanetan laguntzera: bi Greziatik iritsiko dira, eta beste bi Italiatik.
Pedro Sanchez
Ordu zailak aurretik, baina itxaropenerako tartearekin
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchez larunbat honetan Cenicientosen ezarritako Aginte Aurreratura joan da, Madrilgo Erkidegoko eta Avilako suteen bilakaera bertatik bertara ezagutzeko. Ohartarazi duenez, datozen orduak "zailak" izango dira, baina eguraldiaren iragarpenek asteburu honetan sua kontrolatzeko "aukera-leiho bat" ireki dezaketela nabarmendu du.
Halaber, iragarri du Madrilgo Erkidegoko eta Avilako suteak larrialdi bakar gisa kudeatuko dituztela hemendik aurrera. Horretarako, aginte bateratua ezarriko dute, koordinazioa hobetzeko eta erabakiak azkarrago hartzeko.
Bestalde, Sanchezek berriro eskatu du estatu-itun bat, klima-larrialdiei aurre egiteko. Haren esanetan, gero eta maizago gertatzen diren horrelako fenomenoek prebentzioa, erakundeen arteko koordinazioa eta erantzuteko gaitasuna indartzea eskatzen dute. Horregatik, administrazioen eta indar politikoen arteko adostasunerako deia egin du.
Azkenik, presidenteak azpimarratu du lehentasuna herritarren bizitza babestea dela, baita biztanleguneak defendatzea eta, ondoren, suteei aurre egitea ere. Era berean, sua itzaltzeko baliabideak eta langileak bidali dituzten hamar autonomia-erkidegoen lankidetza eskertu du.
Haizea baretu izanak suaren hedapena moteldu du
Espainiako Gobernuak Madrilen duen Ordezkaritzaren arabera, suteek "oso gutxi egin dute aurrera" gauean, eta "nabarmen galdu dute indarra", baldintza meteorologikoek hobera egin dutelako.
Haizea baretu izanak, hezetasuna handitzeak eta tenperatura jaisteak aukera eman die itzaltze-lanetan ari diren taldeei suaren aurkako babes-lerroak sendotzeko eta haren hedapena geldiarazteko.
Hala ere, egoerak oso larria izaten jarraitzen du. Iragarpen meteorologikoen arabera, haizea berriro indartuko da goizean zehar, eta norabide-aldaketa bortitzak izango dira. Horrek suaren fronte batzuk berraktibatu eta larrialdi-zerbitzuen lana zaildu dezake.
Madrilgo Erkidegoko 112 larrialdi-zerbitzuak nabarmendu duenez, suhiltzaileek eta gainerako baliabideek etenik gabe jardun dute gau osoan. Halaber, ohartarazi dute sutearen bilakaera datozen orduetako haizearen araberakoa izango dela, neurri handi batean.
Hamar udalerri hustuta daude oraindik, eta beste hiru konfinatuta
Larrialdiaren ondorioz, hamar udalerri hustuta daude oraindik Madrilgo Erkidegoan: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo eta Peralejo.
Bestalde, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa eta Villa del Prado udalerrietan konfinamendu-neurriek indarrean jarraitzen dute.
Gainera, trafikoan ere murrizketak daude. M-501, M-507, M-512 eta M-533 errepideetan zirkulazioa etenda edo mugatuta dago, bereziki larrialdi-zerbitzuen jarduna errazteko.
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