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Txirrindulari bat zauritu da N-634 errepidean, Zornotzan

Zauritua helikopteroz eraman dute Gurutzetako Ospitalera. Goizeko lehen orduan jazo da istripua. Pertsona batek larrialdi-zerbitzuei deitu die, txirrindularia galtzadan topatu ondoren.

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EITB

Azken eguneratzea

Txirrindulari bat zauritu da larunbat honetan N-634 errepidean, Zornotzan (Bizkaia), trafiko istripu batean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Goizeko lehen orduan jazo da istripua. Pertsona batek larrialdi-zerbitzuei deitu die, txirrindularia galtzadan topatu ondoren.

Txirrindularia helikopteroz eraman dute Gurutzetako Ospitalera.

Istripuaren ondorioz, N-634 errepidea itxi dute zirkulazioaren bi noranzkoetan, eta auto-ilarak sortu dira inguruetan.

Zornotza Bizkaia Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

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EHNEk elkarretaratzea egin du Donostian haragiaren sektorean hobekuntzak eskatzeko

Euskadiko abeltzainek elkarretaratzea egin dute gaur Eusko Jaurlaritzak Donostian duen ordezkaritzaren aurrean, haragiaren sektorearen egoera salatu, eta Eusko Jaurlaritzak eta Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak "orain arte egon den haragiaren ekoizpenaren euskal eredua babesteko eta mantentzeko" erakutsi duten borondate falta kritikatzeko. Irailetik aurrera mobilizazioak egiten jarraituko dutela iragarri dute bertan bildutakoek.

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